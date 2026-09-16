Gümüşte 100 lira düğümü Fed kararı 60-70 dolar bandını bozabilir
Gümüş, Fed kararının açıklanacağı güne 64 doların üzerinde girerken gram fiyatı 100 lira çevresinde tutunuyor. Faiz artışı beklentisi dolar ve tahvil faizlerini desteklerken, 60–70 dolar bandı karar sonrası hareketin ana çerçevesi olarak öne çıkıyor.
Gümüş Fed gününe 64 doların üzerinde girdi
Gümüş fiyatları, son bir haftada 68 doların üzerini gördükten sonra 62 dolar bölgesine kadar çekildi ve yeniden 64 dolar çevresine döndü. Sert salınımın ardından yatırımcıların odağı bugün açıklanacak Fed kararına çevrildi.
16 Eylül sabahında gümüşün ons fiyatı 64,5 dolar çevresinde seyrediyor. Böylece değerli metal, önceki gün yaşanan toparlanmayı korumaya çalışırken karar öncesinde yön arayışını sürdürüyor.
Gram gümüş yeniden 100 lira çevresinde
Ons fiyatındaki hareketin yanı sıra dolar/TL kuru da Türkiye'deki gümüş yatırımcısının fiyatını belirliyor. Mevcut ons ve kur seviyeleri gram gümüşü yaklaşık 100 lira çevresinde tutarken, kurumların alış ve satış kotasyonlarında farklı rakamlar görülebiliyor.
Son haftalarda gram gümüşün 100 liranın altına indiği ve yeniden üzerine çıktığı hızlı hareketler yaşandı. Bu nedenle Fed sonrasında ons fiyatındaki birkaç dolarlık değişim, kur etkisiyle birlikte iç piyasada daha belirgin hissedilebilir.
Bir haftada 68 dolardan 62 dolara savruldu
Gümüşün oynaklığı son günlerde yeniden yükseldi. Ons fiyatı 9 Eylül'de 68,34 dolara kadar çıkarken 14 Eylül'de 62,33 dolar seviyesini gördü.
Bu hareket, yaklaşık bir haftada 6 doları aşan bir fiyat aralığı oluştuğunu gösteriyor. Fed kararı öncesindeki sıkışma bu nedenle sakin bir piyasa görüntüsünden çok, yeni yön arayışına işaret ediyor.
Fed kararı TSİ 21.00'de açıklanacak
Fed'in iki günlük toplantısı bugün tamamlanacak ve faiz kararı Türkiye saatiyle 21.00'de duyurulacak. Kararın ardından 21.30'da düzenlenecek basın toplantısı da değerli metal piyasalarının yakın takibinde olacak.
Gümüş açısından ilk tepki faiz kararının açıklanmasıyla gelebilir. Ancak daha kalıcı yönün, Fed'in gelecek aylara ilişkin verdiği mesajlarla şekillenmesi bekleniyor.
Piyasa faiz artışına hazırlanıyor
Son ABD enflasyon verileri ve yüksek seyreden enerji fiyatlarının ardından faiz artışı beklentileri belirgin biçimde güçlendi. Piyasalarda 25 baz puanlık faiz artışı ana senaryo haline gelirken bu beklentinin önemli bölümünün fiyatlara girdiği değerlendiriliyor.
Bu durum gümüş açısından önemli bir ayrıntı yaratıyor. Beklenen kararın gelmesi tek başına büyük hareket oluşturmayabilir; piyasanın asıl tepkisi bundan sonra kaç faiz artışı gelebileceğine bağlı olabilir.
Asıl düğüm faiz patikasında
Fed toplantısında yeni ekonomik projeksiyonların da yayımlanacak olması yatırımcıların dikkatini gelecek aylara çeviriyor. Enflasyon ve faiz tahminlerinde yukarı yönlü değişiklik görülmesi, yüksek faiz döneminin daha uzun sürebileceği mesajını verebilir.
Buna karşılık daha sınırlı bir sıkılaşma sinyali dolar ve tahvil faizlerindeki baskının azalmasına yol açabilir. Gümüşün karar sonrasındaki ilk sert hareketinin devam edip etmeyeceğini de büyük ölçüde bu mesajlar belirleyecek.
Dolar ve tahvil faizleri gümüşü zorluyor
Gümüş faiz getirisi sağlamayan bir yatırım aracı olduğu için ABD tahvil faizlerindeki yükselişten doğrudan etkileniyor. Tahvillerin daha yüksek getiri sunması, değerli metallere alternatif oluşturarak fiyat üzerinde baskı yaratabiliyor.
Doların güçlenmesi de ikinci baskı kanalı. Gümüş dolar üzerinden fiyatlandığı için ABD para birimindeki yükseliş, diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından metali daha pahalı hale getiriyor.
Petrol fiyatları Fed baskısını artırdı
Enerji fiyatlarındaki yükseliş gümüş için iki yönlü bir tablo oluşturuyor. Jeopolitik risklerin artması değerli metallere talebi destekleyebilirken, petrolün 100 doların üzerinde kalması ABD'deki enflasyon baskısının güçlenebileceği endişesini artırıyor.
Enflasyon riskinin yüksek kalması Fed'in faizleri daha uzun süre yüksek tutması veya yeni artışlara gitmesi anlamına gelebilir. Bu nedenle petrol cephesindeki hareket, son günlerde gümüş açısından güvenli liman talebinden çok faiz kanalı üzerinden izleniyor.
60 dolar aşağıda en önemli bölge
Gümüşte kısa vadeli teknik değerlendirmelerde 60 dolar seviyesi önemli bir psikolojik ve teknik destek olarak öne çıkıyor. Bu bölgenin altında kalıcı bir fiyatlama oluşması halinde satış baskısının daha geniş bir alana yayılabileceği belirtiliyor.
Bazı güncel teknik değerlendirmelerde 60 doların ardından 55 dolar bölgesi ikinci güçlü destek alanı olarak izleniyor. Ancak Fed mesajları yumuşak kalırsa bu aşağı yönlü senaryonun devreye girmemesi mümkün.
70 dolar yukarıda güçlü bariyer
Yukarı yönde ise 70 dolar seviyesi son haftalardaki en güçlü direnç bölgelerinden biri olmaya devam ediyor. Gümüş ağustos ve eylül dönemindeki yükseliş denemelerinde bu bölge çevresinde satışlarla karşılaştı.
Fed sonrasında dolar ve tahvil faizlerinin gerilemesi halinde önce 65-67 dolar aralığı, ardından 70 dolar bölgesi yeniden gündeme gelebilir. 70 doların üzerinde kalıcı fiyatlama oluşması ise mevcut sıkışmanın yukarı yönde sona erdiğine ilişkin daha güçlü bir sinyal sayılabilir.
Büyük kurumların hedefleri birbirinden ayrılıyor
Gümüşteki belirsizlik büyük kurumların tahminlerinde de görülüyor. J.P. Morgan'ın 13 Ağustos tarihli son görünümünde 2026'nın dördüncü çeyreği için 63 dolar seviyesi öne çıkarken, Commerzbank temmuz sonunda yıl sonu beklentisini 67 dolara çekmişti.
UBS'nin eylül ayında güncellediği projeksiyonda ise aralık ayı için 70 dolar tahmini korunuyor. Böylece büyük kurumların yıl sonuna ilişkin son açıklanmış tahminleri yaklaşık 63-70 dolar arasında geniş bir alana yayılıyor.
Faiz beklentisi tahminleri aşağı çekti
Kurumların daha temkinli hale gelmesinde gümüşün yılın ilk aylarında ulaştığı aşırı yüksek fiyatların ardından fiziksel piyasalardaki sıkışmanın azalması ve faiz artışı beklentilerinin güçlenmesi etkili oldu. Özellikle yüksek tahvil faizleri kısa vadeli yükseliş potansiyelini sınırlayan ana risklerden biri olarak görülüyor.
Buna karşın gümüşün hem değerli metal hem de sanayi metali özelliği taşıması fiyatın yalnızca Fed'e bağlı hareket etmesini engelliyor. Fiziksel piyasa, yatırım talebi ve sanayi kullanımı orta ve uzun vadeli görünümde önemini koruyor.
Arz açığı tamamen ortadan kalkmış değil
Silver Institute tarafından yayımlanan 2026 görünümünde küresel gümüş piyasasının bu yıl da arz açığı vermesi bekleniyor. Nisan ayında açıklanan güncel çalışmada açığın yaklaşık 46,3 milyon ons olması öngörülüyor.
Bu rakam önceki yıllardaki daha büyük açıkların altında olsa da piyasada talebin arzı aşmaya devam ettiğini gösteriyor. Dolayısıyla yüksek faiz kısa vadede fiyatı baskılarken, fiziksel piyasanın tamamen rahatlamamış olması aşağı yönlü hareketlerde dengeleyici unsur oluşturabilir.
Sanayi talebinde iki farklı güç çalışıyor
Gümüşün elektronik, otomotiv, elektrik şebekeleri, veri merkezleri ve yapay zekâ altyapısında kullanılması sanayi talebini destekleyen yapısal unsurlar arasında bulunuyor. Buna karşılık güneş enerjisi sektöründe daha az gümüş kullanılması ve alternatif malzeme arayışları talebi sınırlıyor.
Silver Institute verilerine göre sanayi amaçlı gümüş kullanımı 2025'te yüzde 3 gerileyerek 657,4 milyon ons oldu. Yapay zekâ altyapısı ve otomotiv talebi güçlü kalırken, güneş paneli üretimindeki tasarruf eğilimi toplam artışı frenledi.
Fed sonrasında üç farklı yol öne çıkıyor
Fed'in 25 baz puanlık artışla birlikte yeni artışlara açık güçlü bir mesaj vermesi halinde dolar ve tahvil faizlerinin desteğiyle gümüşte 60-62 dolar bölgesi yeniden gündeme gelebilir. Faiz artışı yapılmasına rağmen daha temkinli bir gelecek mesajı verilirse 65-67 dolar bandına doğru toparlanma görülebilir.
Piyasanın beklediğinden belirgin biçimde daha yumuşak bir karar veya yönlendirme ise 70 dolar direncini yeniden gündeme taşıyabilir. Bu nedenle gümüş yatırımcısı açısından bu gece yalnızca faiz oranı değil, karar metni ve yeni faiz patikası da fiyatın yönünü belirleyecek.