Gümüşte 100 lira düğümü Fed kararı 60-70 dolar bandını bozabilir

60 dolar aşağıda en önemli bölge





Gümüşte kısa vadeli teknik değerlendirmelerde 60 dolar seviyesi önemli bir psikolojik ve teknik destek olarak öne çıkıyor. Bu bölgenin altında kalıcı bir fiyatlama oluşması halinde satış baskısının daha geniş bir alana yayılabileceği belirtiliyor.

Bazı güncel teknik değerlendirmelerde 60 doların ardından 55 dolar bölgesi ikinci güçlü destek alanı olarak izleniyor. Ancak Fed mesajları yumuşak kalırsa bu aşağı yönlü senaryonun devreye girmemesi mümkün.