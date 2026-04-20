Gümüşte alarm! 6. kez üst üste...
Silver Institute’a göre küresel gümüş piyasasında arz açığı 2026’da büyüyerek devam edecek. Artan yatırım talebine rağmen üretim yetersiz kalıyor.
Küresel gümüş piyasasında dengesizlik derinleşiyor. Silver Institute’un yayımladığı son rapora göre, gümüş piyasası 2026 yılında üst üste altıncı kez arz açığı verecek.
Üstelik bu açığın yüzde 15 artarak 46,3 milyon ons seviyesine ulaşması bekleniyor. Bu tablo, yatırımcıların dikkatini yeniden değerli metallere çevirebilir.
Rapora göre gümüş külçe ve sikke talebi yüzde 18 artış gösterdi. Ancak sanayi, mücevher, fotoğrafçılık ve gümüş eşya kullanımındaki düşüş nedeniyle toplam tüketimin yüzde 2 gerilemesi bekleniyor. Bu durum, piyasa dengesini karmaşık hale getiriyor.
Gümüş üretiminde yaşanan hafif düşüş ve üreticilerin hedge işlemlerindeki azalma, toplam arzın yüzde 2 azalmasına neden olacak.
Buna karşın geri dönüşüm faaliyetlerinin yüzde 7 artması, arz kaybını kısmen telafi edebilir.
Orta Doğu’daki gerilimler kısa vadede fiyatları baskılasa da, uzun vadede gümüş için olumlu bir tablo çiziliyor.
Uzmanlara göre enerji kaynaklı enflasyon ve ekonomik belirsizlikler, yatırımcıları yeniden altın ve gümüş gibi güvenli limanlara yönlendirebilir.
Silver Institute, tüm risklere rağmen gümüşün 2026 performansına ilişkin iyimserliğini koruyor.
Enflasyona karşı sıkı para politikalarının geçici olacağı ve tahvil getirilerinin düşmesiyle birlikte faizsiz varlıklara olan ilginin artacağı öngörülüyor.
Ekonomik büyüme endişeleri ve piyasalardaki dalgalanma, güvenli liman talebini artırabilir. Bu da gümüş fiyatlarında yeni bir yükseliş dalgasının önünü açabilir.