Gümüşte arz açığı büyürken fiyatlar geri çekiliyor
Küresel gümüş piyasasında arz açığı büyürken fiyatlar geri çekiliyor. Uzmanlara göre kısa vadede satış baskısı güçlenirken, kritik destek seviyeleri yatırımcıların radarına girdi. Uzmanlara göre 71,49 dolar seviyesi kritik bir eşik olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin altına inilmesi durumunda düşüşlerin hız kazanabileceği ifade ediliyor.
Gümüş (XAG/USD), 30 Nisan 2026 itibarıyla ons başına yaklaşık 73,76 dolar seviyesinde işlem görüyor. Son dönemde gördüğü 82,94 dolarlık zirveden geri çekilen değerli metal, şu anda önemli destek seviyelerini test ediyor ve piyasada temkinli bir görünüm öne çıkıyor.
Gümüş piyasasının 2026 yılında da arz açığı vermesi bekleniyor. Tahminlere göre bu yılki açık 46,3 milyon ons seviyesine ulaşacak. Bu rakam, 2025’teki 40,3 milyon ons açığa göre yaklaşık yüzde 15’lik bir artış anlamına geliyor.
Son beş yılda yer üstü stoklarında toplam 762 milyon onsu aşan bir erime yaşanması, piyasadaki fiziksel arzın giderek daraldığını gösteriyor. Bu durum uzun vadede fiyatlar için destekleyici bir unsur olarak değerlendiriliyor.
Küresel maden üretiminin 2026’da sınırlı da olsa düşmesi bekleniyor. Tahminlere göre toplam üretim yüzde 0,3 gerileyerek 844,1 milyon ons seviyesine inecek.
Meksika’daki üretim artışı bazı kayıpları telafi etse de, diğer bölgelerdeki düşüşler toplam arz üzerinde baskı yaratıyor. Üretici hedge işlemleri de dikkate alındığında, toplam arzda yaklaşık yüzde 2’lik bir gerileme öngörülüyor.
Gümüş talebinin yarısından fazlasını oluşturan sanayi kullanımında ise gerileme bekleniyor. 2026 yılında sanayi talebinin yüzde 2 ila 3 arasında düşerek 640-650 milyon ons aralığına gerileyeceği tahmin ediliyor.
Bu düşüşte özellikle güneş enerjisi sektöründe gümüş kullanımının azaltılması etkili oluyor. Buna rağmen elektronik, yapay zeka altyapıları, veri merkezleri ve elektrikli araçlar gibi alanlar talebi destekleyen önemli unsurlar olarak öne çıkıyor.
Mücevher ve gümüş eşya talebi fiyatlara duyarlı bir seyir izlerken, fiziki yatırım tarafında artış bekleniyor. Özellikle külçe ve madeni para alımlarının artması, toplam talebin dengelenmesine katkı sağlayabilir.
Gümüşün hem endüstriyel hem de yatırım aracı olarak çift yönlü kullanımı, uzun vadede fiyatları destekleyen temel faktörler arasında yer alıyor.
Teknik analiz tarafında gümüşte kısa vadeli görünüm zayıf. Fiyatın yükselen trend çizgisinin altına sarkması ve hareketli ortalamaların aşağı yönlü kesişmesi, piyasada satış baskısının arttığını gösteriyor.
RSI göstergesi ise aşırı satım bölgesine yaklaşarak kısa vadede sınırlı bir tepki yükselişi ihtimaline işaret ediyor. Ancak genel görünümde satıcıların hâkimiyeti devam ediyor. Uzmanlara göre 71,49 dolar seviyesi kritik bir eşik olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin altına inilmesi durumunda düşüşlerin hız kazanabileceği ifade ediliyor.