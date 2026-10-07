Gümüşte beklenen yükseliş gelir mi? İki farklı senaryo gündemde
Gümüş 59,7-62 dolar aralığında sıkışırken, Fed tutanaklarından çıkacak mesajlara göre iki senaryo öne çıkıyor. Enflasyon riskleri ve yeni faiz artışları vurgulanırsa yükseliş sınırlı kalabilir. Ek sıkılaştırmaya daha temkinli yaklaşılması, dolar ve tahvil getirilerinin gerilemesi ise fiyatın bu aralığı yukarı aşmasını destekleyebilir. Arz açığı beklentisinin yanında yatırım talebinin seyri de yakından izleniyor.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Gümüşün ons fiyatı, son dönemdeki toparlanma girişimlerine rağmen yaklaşık 59,7-62 dolar aralığından çıkamıyor. ABD'de istihdamın zayıflaması faiz artışlarına ara verileceği beklentisini desteklerken, süren enflasyon baskısı yatırımcıların temkinli kalmasına neden oluyor.
Zayıf istihdam, faiz beklentilerini etkiledi
ABD'nin eylül ayı istihdam raporuna göre, ekonomide 29 bin yeni iş yaratıldı. İşsizlik oranı da yüzde 4,1'den yüzde 4,2'ye yükseldi.
Bu veriler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ekimde faiz artırımlarına ara verebileceği görüşünü güçlendirdi. Bununla birlikte piyasalarda, ekimde faiz artışı ihtimali yaklaşık yüzde 20,5, aralıkta ise yüzde 84,5 olarak fiyatlanıyor.
Ek sıkılaştırmanın ertelenmesi ihtimali kısa vadede gümüşe destek sağlasa da yıl bitmeden yeni faiz artışlarının gündeme gelebilecek olması alımları sınırlıyor.
Hizmet sektöründeki maliyetler enflasyon riskini canlı tutuyor
Faiz beklentilerini şekillendiren bir diğer unsur, hizmet sektöründeki fiyat baskısı. Eylül ayı ISM raporunda ABD Hizmet Sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), 55,4'ten 54,9'a geriledi. Bu sonuç, sektörde büyümenin sürdüğünü ancak hız kestiğini gösterdi.
Aynı dönemde girdi fiyatları endeksi ise 72,6'dan 74,0'a yükselerek Temmuz 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Böylece istihdamdaki yavaşlamaya rağmen enflasyon risklerinin devam ettiği görüldü.
Fed'in yeniden faiz artıracağı beklentisinin korunması, ABD Hazine tahvili getirilerinin kalıcı biçimde gerilemesini zorlaştırabilir. Bu durum da gümüşe yönelen talebi ve fiyatlardaki toparlanmayı baskılayabilir.
Arz açığına rağmen sanayi talebinde düşüş bekleniyor
Gümüş piyasasında faizlerin yanı sıra arz ve talep dengesi de izleniyor. Gümüş Enstitüsü, nisanda yayımladığı raporda küresel piyasanın 2026'da 46,3 milyon ons arz açığı vereceğini öngördü.
Buna karşılık, güneş enerjisi sektörünün gümüş kullanımını azaltması ve alternatif malzemelere geçişi hızlandırmasının etkisiyle sanayi talebinin yüzde 3 düşmesi bekleniyor. Gümüş sikke ve külçe talebinde öngörülen yüzde 18'lik artışın ise diğer tüketim alanlarındaki gerilemeyi kısmen dengeleyeceği tahmin ediliyor.
Bu nedenle arz açığı uzun vadeli desteğini korurken, fiyatların toparlanmasında yatırım amaçlı alımların gücü de belirleyici olacak.
Fed tutanakları fiyatlara yön verebilir
Kısa vadede faiz politikasına ilişkin belirsizlik, gümüşün yatay seyrini sürdürmesine neden olabilir. Piyasaların bu açıdan takip edeceği gelişme, 8 Ekim'de yayımlanması planlanan Fed toplantı tutanakları olacak.
Tutanaklarda enflasyon risklerinin ve yeni faiz artışlarının öne çıkması, yükseliş girişimlerini sınırlayabilir. Ek sıkılaştırmaya daha temkinli yaklaşılması, doların zayıflaması ve tahvil getirilerinin gerilemesi ise gümüşün mevcut işlem aralığını yukarı yönlü aşmasını destekleyebilir.