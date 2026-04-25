Gümüşte Çin etkisi: Rekor ithalat piyasayı altüst edecek
Çin’in Mart ayında gerçekleştirdiği rekor gümüş ithalatı, küresel piyasada dengeleri değiştirdi. Güçlü talep fiyat beklentilerini yukarı çekti.
Dünyanın en büyük gümüş tüketicisi Çin, Mart ayında ithalat rekoru kırarak piyasaların odağına yerleşti. Gümrük verilerine göre ülke yaklaşık 836 ton gümüş ithal etti. Bu rakam, son 10 yılın Mart ayı ortalaması olan 306 tonun oldukça üzerinde gerçekleşti.
Artışta iki temel unsur öne çıktı. Perakende yatırımcıların pahalı altın yerine küçük gümüş külçelerine yönelmesi ve güneş enerjisi üreticilerinin vergi teşvikleri öncesi üretimi hızlandırması ithalatı yukarı taşıdı.
Geçmiş yılların ortalamasına kıyasla üç katına yakın artış, piyasada fiziki sıkışıklık algısını güçlendirdi. Bu durum, kısa vadede gümüş fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturdu.
Analistler, gümüşün hem endüstriyel hem de yatırım aracı olması nedeniyle fiyat tahminlerinde ayrışıyor. JP Morgan ve LBMA verilerine göre yıl genelinde ons fiyatının 79-81 dolar aralığında seyretmesi bekleniyor. Çeyreklik bazda ise dalgalı bir görünüm öngörülüyor.
Küresel gümüş arzının yaklaşık beşte biri güneş enerjisi sektöründe kullanılıyor. Ancak Çin’in kapasite fazlasını azaltma politikası, bu alandaki talebin sınırlanabileceğine işaret ediyor.
Çin iç piyasasında fiyatların küresel seviyelerin üzerine çıkması, yatırımcıları arbitraj fırsatına yönlendirdi. Bu durum, özellikle Hong Kong üzerinden yoğun gümüş akışına neden oldu.
İran kaynaklı enerji krizi ve enflasyon endişeleri, faizsiz varlıklar olan altın ve gümüşte son dönemde geri çekilmeye yol açtı. Perakende talep de fiyat artışlarının ardından zayıflama sinyalleri verdi.
Uzmanlar, Mart ayındaki ithalat seviyesinin sürdürülebilir olmadığını değerlendiriyor. Özellikle güneş enerjisi sektöründe üretim ayarlamaları ve maliyet baskıları bu trendi sınırlayabilir.
Tüm bu gelişmeler ışığında gümüş fiyatlarının yıl içinde 84 dolar seviyesini test edebileceği öngörülüyor. Ancak piyasanın yönü, Çin talebi ve küresel ekonomik koşullara bağlı olarak şekillenmeye devam edecek.