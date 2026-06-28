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Gümüşte dev ralli beklentisi! Analistler yükseliş senaryosunu açıkladı

Küresel gümüş piyasasında Çin'in artan fiziki talebi ve arz sıkışıklığı fiyat beklentilerini yeniden şekillendiriyor. Spot gümüş son kapanışta 59,220 dolar seviyesinde işlem görürken, bazı kurumsal analistler teslimat sorunlarının derinleşmesi halinde 180-300 dolar aralığının gündeme gelebileceğini belirtiyor.

Damla Kaya
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Gümüşte dev ralli beklentisi! Analistler yükseliş senaryosunu açıkladı - Resim: 1

Küresel gümüş piyasasında fiziki arz, yatırımcı talebi ve jeopolitik riskler fiyatlar üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.

Spot gümüş, son piyasa kapanışında 59,220 dolar seviyesinde işlem gördü.

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Gümüşte dev ralli beklentisi! Analistler yükseliş senaryosunu açıkladı - Resim: 2

Piyasada son dönemde yaşanan hareketlilik, gümüşü geleneksel işlem aralıklarının dışına taşırken, fiziki arz tarafındaki sıkışıklık küresel ölçekte dikkatle izleniyor.

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Gümüşte dev ralli beklentisi! Analistler yükseliş senaryosunu açıkladı - Resim: 3

Çin'in fiziki gümüş talebi arttı

Çin, küresel gümüş piyasasında güçlü fiziki talebiyle öne çıkan ülkelerden biri haline geldi.

2026'nın ilk çeyreğinde Çin'in gümüş ithalatı rekor seviyelere ulaşırken, mart ayında ithalat hacminin 10 yıllık mevsimsel ortalamanın yüzde 173 üzerinde gerçekleştiği belirtildi.

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Gümüşte dev ralli beklentisi! Analistler yükseliş senaryosunu açıkladı - Resim: 4

Ülkenin küresel fotovoltaik güneş paneli üretimindeki ağırlığı, gümüş talebini artıran başlıca unsurlar arasında yer alıyor.

Çinli üreticilerin 1 Nisan'da yürürlüğe giren ihracat vergi iadesi değişikliği öncesinde sevkiyatlarını hızlandırması, kısa sürede yoğun gümüş tüketimine yol açtı.

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Gümüşte dev ralli beklentisi! Analistler yükseliş senaryosunu açıkladı - Resim: 5

Pekin'den rafine gümüşe kısıtlama

Pekin yönetiminin, yüksek teknoloji tedarik zincirlerini korumak amacıyla rafine gümüş ihracatına sınırlamalar getirdiği belirtiliyor.

Çin'in küresel rafinajdaki ağırlığı dikkate alındığında, bu adım fiziki arzın önemli bölümünü ülke içinde tutuyor.

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Gümüşte dev ralli beklentisi! Analistler yükseliş senaryosunu açıkladı - Resim: 6

Altın fiyatlarındaki yükseliş de Çinli yatırımcıların gümüşe yönelmesine neden olarak fiziki talebi artırdı.

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Gümüşte dev ralli beklentisi! Analistler yükseliş senaryosunu açıkladı - Resim: 7

Batı piyasalarında teslimat baskısı

Artan fiziki talep, COMEX ve LBMA gibi Batı piyasalarında teslimat baskısını yükseltti. Kaldıraçlı "kağıt gümüş" işlemlerinin yoğunluğu, fiziki teslimat taleplerinin arttığı dönemlerde piyasayı daha kırılgan hale getiriyor.

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Gümüşte dev ralli beklentisi! Analistler yükseliş senaryosunu açıkladı - Resim: 8

Bazı büyük yatırımcıların fiziki teslimat talep etmeye başlaması da piyasa dengesini zorlayan unsurlar arasında yer alıyor.

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Gümüşte dev ralli beklentisi! Analistler yükseliş senaryosunu açıkladı - Resim: 9

Backwardation ve short squeeze etkisi

Gümüş piyasasında kalıcı bir backwardation sürecine girildiği ifade ediliyor. Bu durumda anlık fiziki teslimat, gelecekteki teslimata göre daha yüksek primle fiyatlanıyor.

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Gümüşte dev ralli beklentisi! Analistler yükseliş senaryosunu açıkladı - Resim: 10

Bu görünüm, tarihi ölçekte bir short squeeze hareketini tetikledi. Spot gümüş fiyatı, geçen yılki 30 dolar bandından 2026 Ocak sonunda 121,69 dolar/ons seviyesine kadar yükseldi.

Bazı kurumsal analistler, teslimat sorunlarının derinleşmesi halinde 180 ila 300 dolar ve üzeri seviyelerin gündeme gelebileceğini belirtiyor.

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Gümüşte dev ralli beklentisi! Analistler yükseliş senaryosunu açıkladı - Resim: 11

Makro baskılar düzeltmeyi hızlandırdı

Gümüşün hem parasal varlık hem de endüstriyel emtia niteliği taşıması, fiyatları makroekonomik gelişmelere karşı hassas hale getiriyor.

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Gümüşte dev ralli beklentisi! Analistler yükseliş senaryosunu açıkladı - Resim: 12

Ocak ayındaki zirvenin ardından piyasada sert bir teknik düzeltme yaşandı. ABD'de beklentileri aşan istihdam verileri ve Fed'in daha şahin bir politika sinyali vermesi, Dolar Endeksi'ni yukarı taşıdı.

Bu gelişmeler spekülatif talebi zayıflatırken, spot gümüş fiyatı 2026 ortasında 65-87 dolar/ons aralığına geriledi.

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Gümüşte dev ralli beklentisi! Analistler yükseliş senaryosunu açıkladı - Resim: 13

Arz tarafı esnek değil

Gümüş arzındaki yapısal sınırlamalar da piyasanın seyrinde önemli rol oynuyor.

Gümüş üretiminin yüzde 70'ten fazlası bakır, çinko ve kurşun madenciliğinin yan ürünü olarak gerçekleştiği için, fiyatlar yükseldiğinde arzın hızlı şekilde artırılması kolay olmuyor.

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Gümüşte dev ralli beklentisi! Analistler yükseliş senaryosunu açıkladı - Resim: 14

Bu durum arz tarafını katı tutarken, küresel ekonomide yaşanabilecek yavaşlama ve baz metal üretimindeki olası düşüşler gümüş piyasasında öngörülmesi zor arz şoklarına neden olabilir.

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Gümüşte dev ralli beklentisi! Analistler yükseliş senaryosunu açıkladı - Resim: 15

Silver Institute'un 2026 Dünya Gümüş Araştırması da gümüş piyasasının üst üste altıncı yılda yapısal arz açığıyla karşı karşıya olduğunu ortaya koyuyor.

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