Gümüşte dev ralli beklentisi! Analistler yükseliş senaryosunu açıkladı
Küresel gümüş piyasasında Çin'in artan fiziki talebi ve arz sıkışıklığı fiyat beklentilerini yeniden şekillendiriyor. Spot gümüş son kapanışta 59,220 dolar seviyesinde işlem görürken, bazı kurumsal analistler teslimat sorunlarının derinleşmesi halinde 180-300 dolar aralığının gündeme gelebileceğini belirtiyor.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Küresel gümüş piyasasında fiziki arz, yatırımcı talebi ve jeopolitik riskler fiyatlar üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.
Spot gümüş, son piyasa kapanışında 59,220 dolar seviyesinde işlem gördü.
Piyasada son dönemde yaşanan hareketlilik, gümüşü geleneksel işlem aralıklarının dışına taşırken, fiziki arz tarafındaki sıkışıklık küresel ölçekte dikkatle izleniyor.
Çin'in fiziki gümüş talebi arttı
Çin, küresel gümüş piyasasında güçlü fiziki talebiyle öne çıkan ülkelerden biri haline geldi.
2026'nın ilk çeyreğinde Çin'in gümüş ithalatı rekor seviyelere ulaşırken, mart ayında ithalat hacminin 10 yıllık mevsimsel ortalamanın yüzde 173 üzerinde gerçekleştiği belirtildi.
Ülkenin küresel fotovoltaik güneş paneli üretimindeki ağırlığı, gümüş talebini artıran başlıca unsurlar arasında yer alıyor.
Çinli üreticilerin 1 Nisan'da yürürlüğe giren ihracat vergi iadesi değişikliği öncesinde sevkiyatlarını hızlandırması, kısa sürede yoğun gümüş tüketimine yol açtı.
Pekin'den rafine gümüşe kısıtlama
Pekin yönetiminin, yüksek teknoloji tedarik zincirlerini korumak amacıyla rafine gümüş ihracatına sınırlamalar getirdiği belirtiliyor.
Çin'in küresel rafinajdaki ağırlığı dikkate alındığında, bu adım fiziki arzın önemli bölümünü ülke içinde tutuyor.
Altın fiyatlarındaki yükseliş de Çinli yatırımcıların gümüşe yönelmesine neden olarak fiziki talebi artırdı.
Batı piyasalarında teslimat baskısı
Artan fiziki talep, COMEX ve LBMA gibi Batı piyasalarında teslimat baskısını yükseltti. Kaldıraçlı "kağıt gümüş" işlemlerinin yoğunluğu, fiziki teslimat taleplerinin arttığı dönemlerde piyasayı daha kırılgan hale getiriyor.
Bazı büyük yatırımcıların fiziki teslimat talep etmeye başlaması da piyasa dengesini zorlayan unsurlar arasında yer alıyor.
Backwardation ve short squeeze etkisi
Gümüş piyasasında kalıcı bir backwardation sürecine girildiği ifade ediliyor. Bu durumda anlık fiziki teslimat, gelecekteki teslimata göre daha yüksek primle fiyatlanıyor.
Bu görünüm, tarihi ölçekte bir short squeeze hareketini tetikledi. Spot gümüş fiyatı, geçen yılki 30 dolar bandından 2026 Ocak sonunda 121,69 dolar/ons seviyesine kadar yükseldi.
Bazı kurumsal analistler, teslimat sorunlarının derinleşmesi halinde 180 ila 300 dolar ve üzeri seviyelerin gündeme gelebileceğini belirtiyor.
Makro baskılar düzeltmeyi hızlandırdı
Gümüşün hem parasal varlık hem de endüstriyel emtia niteliği taşıması, fiyatları makroekonomik gelişmelere karşı hassas hale getiriyor.
Ocak ayındaki zirvenin ardından piyasada sert bir teknik düzeltme yaşandı. ABD'de beklentileri aşan istihdam verileri ve Fed'in daha şahin bir politika sinyali vermesi, Dolar Endeksi'ni yukarı taşıdı.
Bu gelişmeler spekülatif talebi zayıflatırken, spot gümüş fiyatı 2026 ortasında 65-87 dolar/ons aralığına geriledi.
Arz tarafı esnek değil
Gümüş arzındaki yapısal sınırlamalar da piyasanın seyrinde önemli rol oynuyor.
Gümüş üretiminin yüzde 70'ten fazlası bakır, çinko ve kurşun madenciliğinin yan ürünü olarak gerçekleştiği için, fiyatlar yükseldiğinde arzın hızlı şekilde artırılması kolay olmuyor.
Bu durum arz tarafını katı tutarken, küresel ekonomide yaşanabilecek yavaşlama ve baz metal üretimindeki olası düşüşler gümüş piyasasında öngörülmesi zor arz şoklarına neden olabilir.
Silver Institute'un 2026 Dünya Gümüş Araştırması da gümüş piyasasının üst üste altıncı yılda yapısal arz açığıyla karşı karşıya olduğunu ortaya koyuyor.