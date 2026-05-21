Gümüşte dikkat çeken hareket: 'Şeytan metali' tartışması yeniden gündemde
Küresel piyasalarda gümüş fiyatlarının altınla kurduğu sıra dışı ilişki yeniden tartışma yarattı. Bazı analistler, gümüşün finans sisteminde bilinçli şekilde baskılandığını savunurken, fiziksel metal talebindeki artışın fiyatları uzun vadede sert yukarı taşıyabileceğini öne sürüyor.
Değerli metaller piyasasında dikkat çeken yeni analizler yayımlandı. Son 12 aylık fiyat hareketlerini inceleyen uzmanlar, altın fiyatının belirli matematiksel hesaplamalarla düzenlendiğinde gümüş fiyatlarıyla neredeyse birebir hareket ettiğini belirtti.
Analizde özellikle altının fiyatı “2,5 kuvveti” üzerinden hesaplandığında, gümüşün sert dalgalanmalarıyla güçlü korelasyon oluştuğu ifade edildi.
Piyasalarda gümüş uzun süredir yüksek volatilitesiyle öne çıkıyor. Finans dünyasında bazı medya kuruluşlarının gümüşü “şeytan metali” olarak tanımladığına dikkat çekilirken, bunun temel nedeninin ani fiyat hareketleri olduğu belirtiliyor.
Uzmanlara göre gümüş fiyatlarında yaşanan sert dalgalanmalar yatırımcıların piyasadan uzak durmasına yol açıyor.
Bazı ekonomistler ise gümüşün tarih boyunca ticarette en yaygın kullanılan ödeme araçlarından biri olduğunu savunuyor.
Ekonomist Milton Friedman’ın geçmiş değerlendirmelerine atıf yapılan analizde, gümüşün yeniden alternatif ödeme aracı haline gelebileceği öne sürüldü. Bu nedenle bazı çevrelerin gümüşe yönelik olumsuz algıyı bilinçli şekilde güçlendirdiği iddia edildi.
Analizde özellikle Londra ve New York merkezli değerli metal piyasaları eleştirildi. Uzmanlar, fiziksel karşılığı sınırlı olan altın ve gümüş için çok büyük miktarda “kağıt işlem” üretildiğini ve bunun gerçek fiyat keşfini baskıladığını savundu.
Fiziksel metal arzında yaşanabilecek sıkıntıların ise piyasadaki dengeyi bozabileceği ifade edildi. Analistlere göre küresel piyasalarda fiziksel metal sıkıntısının büyümesi halinde yatırımcıların gümüşe bakışı değişebilir.
Özellikle yüksek enflasyon, bankacılık sistemi riskleri ve dijital para tartışmalarının yatırımcıları alternatif varlıklara yönlendirdiği belirtiliyor.
Bazı uzmanlar, gümüşün gelecekte yalnızca yatırım aracı değil, aynı zamanda alternatif finans sistemi unsuru olarak da öne çıkabileceğini savunuyor.
Piyasalarda artan belirsizlik ortamında gümüşün yeniden stratejik değer kazanabileceği ve fiyatlarda yeni yükseliş dalgası yaşanabileceği değerlendiriliyor.