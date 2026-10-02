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Gümüşte iki ayın kazancı eridi: Dev bankalar yeni tahminleri açıkladı

70 dolara dayandıktan sonra sert satışlarla karşılaşan gümüşte kayıp yüzde 10'u aşarken, yatırımcıların gözü kritik 60 dolar seviyesine çevrildi. Gümüş fiyatının bu seviyenin altına sarkması halinde yeni bir düşüş riski gündeme gelirken, dev kurumların yıl sonu tahminleri piyasadaki belirsizliği ortaya koydu.

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Gümüşte iki ayın kazancı eridi: Dev bankalar yeni tahminleri açıkladı - Resim: 1

27 Ağustos'ta ons gümüş 70 dolara dayanmış, gümüşün gramı ise 107 lirayı aşmıştı. Son 2 ayın en güçlü yükselişinin ardından gelen satışlarla gümüşün onsu 61,27 dolara, gümüşün gramı ise 96,70 liraya geriledi.

 

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Gümüşte iki ayın kazancı eridi: Dev bankalar yeni tahminleri açıkladı - Resim: 2

Gümüşte iki aylık kayıp yüzde 10'u aşarken, gümüş yatırımcısı düşüşün devam edip etmeyeceğine ve kritik eşiklere odaklandı.

 

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Gümüşte iki ayın kazancı eridi: Dev bankalar yeni tahminleri açıkladı - Resim: 3

Orta Doğu'daki gerilimin petrol fiyatlarını yukarı taşıyarak enflasyon baskısını artırabileceği endişesi ve Fed'den gelen şahin mesajlar değerli metaller üzerinde baskıyı artırırken doların güçlenmesi ve ABD tahvil getirilerinin yükselmesi de gümüş fiyatlarındaki geri çekilmeyi destekliyor.

 

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Gümüşte iki ayın kazancı eridi: Dev bankalar yeni tahminleri açıkladı - Resim: 4

Gümüşte kritik eşik 60 dolar 

Teknik görünümde 60 dolar seviyesi kritik eşik olarak öne çıkarken analistlere göre bu seviyeden gelebilecek bir toparlanma yeni bir yükseliş hareketinin önünü açabilir.

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Gümüşte iki ayın kazancı eridi: Dev bankalar yeni tahminleri açıkladı - Resim: 5

Gümüşün 60 doların altına gerilemesi halinde ise bir sonraki güçlü destek seviyesinin 55 dolar civarında bulunabileceği değerlendiriliyor. Tahvil getirilerindeki dalgalanma nedeniyle kısa vadede oynaklığın yüksek kalması bekleniyor.

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Gümüşte iki ayın kazancı eridi: Dev bankalar yeni tahminleri açıkladı - Resim: 6

BMO gümüş tahminini düşürdü

BMO analistleri de kısa vadeli risklere dikkat çekerken gümüş için fiyat beklentilerini aşağı yönlü revize etti.

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Gümüşte iki ayın kazancı eridi: Dev bankalar yeni tahminleri açıkladı - Resim: 7

Banka, gümüşün dördüncü çeyrekte ortalama 67,40 dolar seviyesinde işlem görmesini bekliyor. Önceki tahmin 71,40 dolar seviyesindeydi. İlk çeyrek için ortalama fiyat beklentisi de 73,50 dolardan 69,30 dolara indirildi. Buna karşılık BMO, uzun vadeli ortalama gümüş fiyatı tahminini 36 dolardan 47 dolara yükseltti. Bu, önceki tahmine göre yüzde 31'lik artışa işaret ediyor.

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Gümüşte iki ayın kazancı eridi: Dev bankalar yeni tahminleri açıkladı - Resim: 8

Güneş enerjisinden gümüşe baskı

BMO'ya göre Çinli güneş paneli üreticilerinin yüksek fiyatlar nedeniyle üretimde gümüş kullanımını azaltması ve bakır gibi alternatiflere yönelmesi, endüstriyel talebi zayıflatabilir. Analistler, bu eğilimin gümüşün önümüzdeki dönemde altının gerisinde kalmasına yol açabileceğini belirtiyor.

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Gümüşte iki ayın kazancı eridi: Dev bankalar yeni tahminleri açıkladı - Resim: 9

Dev kurumların yıl sonu gümüş fiyatı tahminleri

Bankaların ve dev kurumların yıl sonunda gümüş fiyatlarına ilişkin beklentileri ise geniş bir aralıkta seyrediyor.

Citigroup ons başına 110 dolar,

Bank of America 100 dolar,

Goldman Sachs 85-100 dolar,

UBS 70-80 dolar seviyelerini öngörürken,

JPMorgan dördüncü çeyrek için 63 dolar,

Commerzbank ise 59-67 dolar tahmininde bulunuyor.

 

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Gümüşte iki ayın kazancı eridi: Dev bankalar yeni tahminleri açıkladı - Resim: 10

Gözler ABD istihdam verisinde

Piyasaların odağında şimdi ABD'nin eylül ayı tarım dışı istihdam verisi bulunuyor. Ekonomistler istihdam artışının 162 binden 90 bine yavaşlamasını, işsizlik oranının ise yüzde 4,1'de kalmasını bekliyor. Verinin tahvil getirileri ve Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentiler üzerindeki etkisi, gümüşün 60 dolar çevresindeki yönü açısından yakından takip edilecek.

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Kaynak: HABER MERKEZİ