Gümüşte kayıplar derinleşebilir! İki ayın dibini gördü...
Gümüşte yaklaşık iki ayın en düşük seviyesi görülürken, yatırımcıların gözü düşüşün devam edip etmeyeceğine çevrildi. Güçlü dolar, yüksek faizler ve artan stoklar fiyatları baskılıyor. Teknik değerlendirmede kritik desteğin kırılması halinde yeni kayıplara işaret edilirken, uzun vadeli yükseliş beklentileri korunuyor. Piyasada şimdi ABD enflasyonu ve Fed'den gelecek mesajların yön belirlemesi bekleniyor.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Gümüş fiyatları, güçlü dolar, yüksek tahvil faizleri ve artan petrol fiyatlarının baskısıyla yaklaşık iki ayın en düşük seviyesine geriledi.
Yıl başından bu yana kayıp yüzde 18'e yaklaşırken, yatırım fonlarından gelen talebin zayıf kalması da toparlanmayı zorlaştırıyor.
Spot gümüş, 8 Ekim'de ons başına 58,50 dolara kadar düştü. Doların bir miktar gerilemesiyle sınırlı toparlanan fiyat, aynı gün gece saatlerinde yaklaşık yüzde 1,5 kayıpla 58,96 dolardan işlem gördü. Bugün ise 60.70 dolardan işlem görüyor.
Artan stoklar ve zayıf talep baskı yaratıyor
Gümüşe dayalı borsa yatırım fonlarının (ETF) elindeki toplam metal miktarı, temmuzdaki dip seviyeden toparlansa da yıl başına göre yüzde 7,71 aşağıda bulunuyor. Bu fonların gümüş varlıkları son iki aydır yaklaşık 800 milyon ons seviyesinde seyrediyor.
Öte yandan COMEX'te teslimata hazır kayıtlı gümüş stokları sekiz ayın en yüksek seviyesine çıktı. Çin'deki stokların da artması, piyasada arz sıkıntısına ilişkin endişeleri azaltarak fiyatlar üzerindeki baskıyı güçlendiriyor.
Kısa vadede hangi seviyeler izleniyor?
Teknik değerlendirmede, gümüşün kısa vadede 58-61 dolar aralığında hareket etmesi bekleniyor. Fiyatın 58-58,60 dolarlık destek bölgesinin altına belirgin biçimde inmesi halinde, 54,50 dolara doğru yeni bir düşüş riski oluşabileceği belirtiliyor.
Yukarı yönlü hareketlerde ise önce 60 dolar, ardından 64,50 dolar direnç olarak izleniyor. Güçlü bir destekleyici gelişme yaşanmadıkça yükselişlerin sınırlı kalabileceği değerlendiriliyor.
Gözler ABD enflasyonu ve Fed'de
Fiyatların yönü açısından ABD'de 14 Ekim'de açıklanacak eylül ayı enflasyonu ve Fed yetkililerinin mesajları öne çıkıyor.
Beklentilerin altında kalan istihdam verisinin ardından Fed'in 28 Ekim toplantısında faiz artırma olasılığı, iki hafta önceki yüzde 72'den yüzde 20'ye geriledi.
Kısa vadeli baskıya rağmen uzun vadede daha yüksek fiyat beklentileri de bulunuyor. Londra Külçe Piyasası Birliği'nin (LBMA) 2026 yılı konferansına katılanlar, gümüşün bir yıl içinde 94,70 dolara ulaşmasını bekliyor.