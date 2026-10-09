Gümüşte kayıplar derinleşebilir! İki ayın dibini gördü...

Artan stoklar ve zayıf talep baskı yaratıyor

Gümüşe dayalı borsa yatırım fonlarının (ETF) elindeki toplam metal miktarı, temmuzdaki dip seviyeden toparlansa da yıl başına göre yüzde 7,71 aşağıda bulunuyor. Bu fonların gümüş varlıkları son iki aydır yaklaşık 800 milyon ons seviyesinde seyrediyor.