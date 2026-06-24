Gümüşte kritik eşik aşılıyor mu? Teknik göstergeler yükseliş sinyali verdi
Gümüş fiyatları, güçlü endüstriyel talep ve arz açığı beklentilerine rağmen Fed'in şahin duruşu, güçlü dolar ve azalan güvenli liman talebiyle baskı altında kalıyor. Spot gümüş 61,05 dolar seviyesinde dar bantta işlem görürken, piyasada 60,57 dolar desteği kritik eşik olarak izleniyor. Silver Institute ve Metals Focus verilerine göre 2026'da 46,3 milyon onsluk üretim açığı beklenmesi, kısa vadeli baskıya rağmen gümüşte tepki yükselişi ihtimalini gündemde tutuyor.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Değerli metaller piyasasında gümüş, arz-talep dengesindeki sıkışmaya rağmen makro ekonomik baskılarla yön arayışını sürdürüyor.
Spot gümüş (XAG/USD), 24 Haziran 2026 Çarşamba günü Avrupa işlemlerinde 61,05 dolar seviyesinde dar bir bantta işlem görürken, günlük bazda yüzde 0,17 geriledi.
Piyasada külçe ticareti yapan kurumlar ile devlet destekli fiziksel alım masalarının, makro hedge fonlarının yeniden dengeleme işlemlerine karşı önemli yatay destek seviyelerinde büyük ölçekli alımlar yaptığı belirtiliyor.
Bu adımların, fiyatlardaki geri çekilmeyi sınırlamaya yönelik olduğu değerlendiriliyor.
Gümüşte arz açığı altıncı yıla taşınabilir
Gümüş piyasasında orta vadede arz-talep dengesinin sıkı kalması bekleniyor. Silver Institute ve Metals Focus verilerine göre 2026 yılında yaklaşık 46,3 milyon onsluk üretim açığı öngörülüyor.
Bu da piyasada üst üste altıncı kez arz açığı oluşabileceğine işaret ediyor.
Gümüş üretiminin büyük kısmının baz metallerin yan ürünü olması, arzın hızlı artırılmasını zorlaştırıyor.
Yeşil enerji ve teknoloji talebi güçlü kalıyor
Endüstriyel talep tarafında ise yeşil enerji ve teknoloji yatırımları öne çıkıyor. Yapay zeka altyapısı, enerji depolama sistemleri ve elektronik üretimi gümüş talebini destekleyen başlıca alanlar arasında yer alıyor.
Ancak bu güçlü talebe rağmen güvenli liman alımlarındaki zayıflama fiyatlar üzerinde baskı oluşturuyor.
Jeopolitik tansiyonun düşmesi güvenli liman talebini azalttı
ABD ile İran arasında varılan geçici anlaşma da jeopolitik risk algısını düşürdü. Bu gelişme petrol fiyatlarını aşağı çekerken, değerli metallere olan güvenli liman talebini de sınırladı.
Şahin Fed politikası değerli metalleri baskılıyor
ABD Merkez Bankası'nın sıkı para politikası duruşu da gümüş üzerinde baskı yaratıyor. Faizlerin yüksek kalacağı beklentisi doların güçlenmesine neden olurken, bu durum değerli metalleri yatırım açısından daha az cazip hale getiriyor.
Gümüş 60,57 dolar desteğini korumaya çalışıyor
Teknik görünümde gümüşün iki saatlik grafikte sert geri çekilme sonrası aşırı satım bölgesine yaklaştığı görülüyor. XAG/USD, 60,57 dolar seviyesindeki önemli tarihi destek noktasının hemen üzerinde tutunmaya çalışıyor.
Piyasada oluşan küçük mum formasyonları, satış baskısında yorgunluk sinyali olarak değerlendiriliyor. Bu görünüm, zayıf momentumlu satıcıların etkisinin azalabileceğine ve uzun vadeli kurumsal alıcıların yeniden devreye girebileceğine işaret ediyor.
14 periyotluk RSI göstergesinin 23 seviyesine gerilemesi de aşırı satım görünümünü destekliyor. Analistlere göre bu tablo, kısa pozisyon kapamalarının etkisiyle sert bir tepki yükselişine zemin hazırlayabilir.
Olası senaryolarda hangi seviyeler izleniyor?
Yükseliş senaryosunda, 60,57-61,00 dolar aralığında teyit edilmiş bir dönüş sinyali görülmesi halinde kısa vadeli tepki alımları gündeme gelebilir. Bu durumda ilk direnç seviyesi 63,33 dolar, devamında ise 64,35 dolar olarak öne çıkıyor.
Düşüş senaryosunda ise mevcut aşırı satım bölgesinden yeni satış açmak yerine, fiyatın 63,33-64,35 dolar aralığındaki kırılmış arz bölgesine doğru toparlanması beklenebilir. Bu senaryoda 65 doların üzeri zarar kes seviyesi olarak değerlendirilirken, aşağı yönlü hareketlerde 58,85 dolar desteği takip ediliyor.
Genel görünümde gümüş piyasasında spekülatif pozisyonların azaltıldığı görülüyor. Kevin Warsh'ın sıkı para politikası yaklaşımı kısa vadede finansman maliyetlerini yüksek tutarken, 46 milyon onsu aşan yapısal arz açığı ve 60,57 dolar çevresindeki aşırı satım görünümü, XAG/USD'de haziran sonuna doğru orta vadeli tepki yükselişi ihtimalini gündemde tutuyor.