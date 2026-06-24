Gümüşte kritik eşik aşılıyor mu? Teknik göstergeler yükseliş sinyali verdi

Gümüşte arz açığı altıncı yıla taşınabilir

Gümüş piyasasında orta vadede arz-talep dengesinin sıkı kalması bekleniyor. Silver Institute ve Metals Focus verilerine göre 2026 yılında yaklaşık 46,3 milyon onsluk üretim açığı öngörülüyor.

Bu da piyasada üst üste altıncı kez arz açığı oluşabileceğine işaret ediyor.