Gümüşte kritik eşik: Bu seviye aşılırsa ralli başlayabilir
Ocak sonunda 121,64 dolarla tarihi zirvesini gören gümüş, sert düzeltmenin ardından ons başına 60 dolar çevresinde yön arıyor. Teknik görünümde 56 dolar destek, 68 dolar ise toparlanmanın güç kazanması için kritik direnç olarak izleniyor. Yüksek faizler, pozisyon kapatmaları ve sanayi talebindeki geçici yavaşlama fiyatları baskılarken küresel piyasada süren arz açığı; elektrikli araçlar, 5G, yapay zekâ ve güneş enerjisi yatırımları uzun vadeli yükseliş beklentilerini destekliyor.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Gümüş fiyatları, Ocak 2026'nın sonunda ons başına 121,64 dolarla ulaştığı tarihi zirvenin ardından yaşanan sert düzeltmenin etkilerini azaltmaya çalışıyor. Değerli metal, toparlanma sürecinde 60 dolar çevresinde dar bir bantta hareket ediyor.
Teknik görünümde 56 dolar destek, 68 dolar ise direnç seviyesi olarak öne çıkıyor. Fiyatın 56 doların altına inmesi halinde 50 dolardaki psikolojik tabanın gündeme gelebileceği, üçüncü çeyrekte daha güçlü bir yükseliş eğilimi içinse 68 doların aşılması gerektiği belirtiliyor.
Spekülatif pozisyonların etkisi azalıyor
Yılın ilk iki çeyreğinde yaşanan spekülatif çözülmede, CME'nin teminat artışları ile ABD dolarındaki değer kazancı etkili oldu. Kaldıraçlı pozisyonların azalmasının ardından gümüş fiyatları daha sınırlı bir aralıkta dengelenmeye başladı.
Hem sanayi metali hem de parasal varlık ve güvenli liman olarak değerlendirilen gümüşün kullanım alanları, yaklaşık olarak bu iki kategori arasında eşit dağılıyor. Uzun vadeli görünüm yükseliş eğilimini korurken kısa vadede fiyatları baskılayan farklı unsurlar bulunuyor.
Güneş paneli üreticileri alternatif arıyor
Gümüşün en büyük endüstriyel tüketicilerinden biri olan fotovoltaik sektöründe, yüksek fiyatlar nedeniyle kullanım miktarını azaltmaya yönelik çalışmalar hızlandı. Güneş paneli üreticileri, panel başına kullanılan gümüş pasta miktarını düşürecek veya alternatif malzemeleri devreye alacak mühendislik çözümlerine yöneldi.
Küresel imalat PMI verilerinde zaman zaman görülen zayıflık da kısa vadeli sanayi talebinde geçici yavaşlamalara yol açtı.
Yüksek faizler talebi sınırlıyor
Faiz getirisi bulunmayan değerli metaller, yüksek faiz ve pozitif reel getiri ortamında baskı altında kalıyor. Enflasyon endişelerinin devam etmesi, büyük merkez bankalarının hızlı faiz indirimlerine mesafeli yaklaşmasına neden olurken fiziki gümüş bulundurmanın nakit ve faiz getirili varlıklara kıyasla fırsat maliyetini yükseltiyor.
Daha önce görülen yüksek fiyatlar, hurda gümüş eşya ve endüstriyel atıkların yeniden piyasaya dönmesini teşvik ederek geri dönüşüm kaynaklı arzı artırdı.
ETF ve vadeli işlemlerde pozisyonlar kapatıldı
Spekülatif ETF yatırımcıları ile vadeli işlem piyasasındaki işlemcilerin kaldıraçlı uzun pozisyonlarını azaltması, fiyatlar üzerinde teknik baskı oluşturdu. Spot piyasadaki dönemsel talep ise bu satışların etkisini kısa sürede karşılamakta yetersiz kaldı.
Yüksek fiyatlar, özellikle Hindistan ve Çin gibi büyük Asya pazarlarında fiyat değişimlerine duyarlı perakende talebini zayıflattı. Bu süreçte mücevher ve gümüş eşya tüketiminde de gerileme kaydedildi.
Küresel piyasada fiziki arz açığı devam ediyor
Gümüş piyasasında yıllık fiziki arz açığı beşinci veya altıncı yılına girdi. Küresel talep, madenlerden ve hurda geri dönüşümünden sağlanan toplam arzın üzerinde seyretmeyi sürdürüyor.
Gümüş üretiminin yüzde 70'ten fazlası bakır, kurşun ve çinko madenciliğinin yan ürünü olarak gerçekleştiriliyor. Bu nedenle fiyatların yükselmesi halinde gümüş üretiminin kısa sürede artırılması mümkün olmuyor ve maden arzı talep değişimlerine gecikmeli tepki veriyor.
Yeni teknolojiler uzun vadeli talebi destekliyor
Ürün başına kullanılan gümüş miktarı azaltılsa da elektrikli araç elektroniği, 5G altyapısı, yapay zekâ veri merkezlerine yönelik yarı iletkenler ve güneş enerjisi yatırımlarındaki büyüme, değerli metalin potansiyel pazarını genişletiyor.
Gümüşün altına göre daha yüksek fiyat oynaklığı göstermesi de dikkat çekiyor. Parasal gevşeme dönemlerinde veya enflasyon kaygılarının arttığı süreçlerde, daha küçük hacimli gümüş piyasasına yönelen sermaye, altına kıyasla hızlı "yakalama" rallilerine yol açabiliyor.