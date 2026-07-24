Gümüşte kritik eşik: Bu seviye aşılırsa ralli başlayabilir

Hem sanayi metali hem de parasal varlık ve güvenli liman olarak değerlendirilen gümüşün kullanım alanları, yaklaşık olarak bu iki kategori arasında eşit dağılıyor. Uzun vadeli görünüm yükseliş eğilimini korurken kısa vadede fiyatları baskılayan farklı unsurlar bulunuyor.