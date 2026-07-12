Gümüşte kritik eşik! Bu seviye aşılırsa yükseliş hızlanabilir
Gümüş piyasasında sanayi talebi ve 46 milyon onsa ulaşması beklenen arz açığı uzun vadeli yükseliş beklentisini desteklerken, yüksek faiz ve güçlü dolar fiyatlar üzerinde baskı kuruyor. Kritik 61,55 dolar direncinin altında kalan değerli metalde gözler 59,06 dolarlık desteğe çevrildi.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Gümüş fiyatları, bir yandan sanayi talebi ve arz açığından destek bulurken diğer yandan yüksek faiz ve güçlü doların baskısı altında kalmayı sürdürüyor. Piyasada yaklaşık 60,05 dolar seviyesi kritik destek olarak izlenirken, yatırımcıların odağında 61,55 dolarlık direnç bulunuyor.
Yeşil dönüşüm yatırımlarının uzun vadede talebi güçlendirmesi gümüş açısından olumlu bir unsur olarak öne çıkıyor. Buna karşılık faizlerin yüksek seyretmesi, tahvil getirilerindeki artış ve doların değer kazanması fiyatların yukarı yönlü hareketini sınırlıyor.
Arz açığı altıncı yılına girecek
Silver Institute verilerine göre küresel gümüş piyasasında 2026 yılında da arz açığı yaşanması bekleniyor. Böylece piyasadaki açık üst üste altıncı yıla taşınacak.
Küresel ölçekte yaklaşık 46 milyon onsluk arz açığı öngörülürken, üretimin kısa sürede artırılamaması piyasa üzerindeki baskıyı güçlendiriyor. Gümüşün büyük bölümünün bakır, kurşun ve çinko gibi baz metallerin üretimi sırasında yan ürün olarak elde edilmesi, arzın talebe hızlı yanıt vermesini zorlaştırıyor.
Sanayi talebi yükselişini sürdürüyor
Dünya genelindeki gümüş tüketiminin yarısından fazlası sanayi sektöründen geliyor. Özellikle güneş enerjisi yatırımları, elektrikli araçlar, 5G teknolojileri, yapay zekâ veri merkezleri ve elektronik ürünler talebin güçlü kalmasını sağlıyor.
Hükümetlerin yeşil enerji projelerine yönelik yatırımlarını sürdürmesi de gümüşün uzun vadeli görünümünü destekliyor. Dünyanın en büyük gümüş tüketicisi olan Çin’den gelen talebin devam etmesi ise küresel arzın sınırlı kalmasında etkili oluyor.
Jeopolitik riskler azalırken güvenli liman talebi zayıfladı
Kısa vadeli fiyatlamalarda ekonomik ve siyasi gelişmeler belirleyici olmaya devam ediyor. İslamabad Mutabakatı’nın uygulanması ile ABD ve İran arasında geçici anlaşmaya varılmasının ardından jeopolitik endişelerin azalması, güvenli liman varlıklarına yönelik talebi sınırladı.
Petrol fiyatlarındaki gerileme de enflasyon kaygılarını azaltarak ekonomik görünüme destek verdi. Buna karşılık faiz oranlarının uzun süre yüksek kalacağı beklentisi, devlet tahvili getirilerindeki artış ve doların güçlü seyri, düzenli gelir sağlamayan gümüşe yönelik yatırım talebini baskılıyor. Zayıf istihdam verileri ise gelecek dönemde faiz indirimi ihtimalini artırarak fiyatlar açısından destekleyici bir unsur oluşturuyor.
Kritik direnç 61,55 dolar
Teknik görünümde gümüş fiyatı 61,55 dolar seviyesinin altında kalmaya devam ediyor. Dört saatlik grafikte aşağı yönlü trend çizgisinin kırılmasıyla fiyatın 60 doların altına gerilediği ve daha düşük dip seviyeleri oluşturduğu görülüyor.
Yukarı yönlü görünümün güçlenebilmesi için 61,55 dolar seviyesinin aşılması gerekiyor. Daha önce destek olarak çalışan bu seviye, yaşanan kırılmanın ardından direnç konumuna geçti. 61,55 doların üzerinde gerçekleşecek bir kapanış halinde fiyatın önce 62,72 dolara, ardından 64,27 dolara yönelme ihtimali bulunuyor.
Aşağı yönlü riskte 59,06 dolar izleniyor
Fiyatın gerilemesi halinde ilk önemli destek 59,06 dolar seviyesinde bulunuyor. Bu seviyenin altında gerçekleşecek kapanışın 57,51 doları gündeme getirebileceği, satış baskısının sürmesi durumunda ise 55,61 dolar bölgesinin izleneceği belirtiliyor.
65,89 dolardaki 200 dönemlik üstel hareketli ortalama da direnç olarak önemini koruyor. Göreceli Güç Endeksi 36 seviyesinde bulunurken aşırı satım bölgesine yaklaşıyor. MACD histogramı (fiyatın yükseliş ya da düşüş momentumunun gücünü gösteren teknik analiz göstergelerinden biri) ise negatif bölgede yatay seyrini sürdürüyor.
Uzun vadeli görünüm olumlu
Arz açığının devam etmesi, yenilenebilir enerji yatırımları ve sanayi kullanımındaki büyüme, gümüşün uzun vadeli görünümünü destekliyor. Bununla birlikte yüksek faiz ortamı, güçlü dolar ve jeopolitik risklerdeki azalma kısa vadede fiyatlar üzerindeki baskının sürmesine neden oluyor.