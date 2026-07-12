Gümüşte kritik eşik! Bu seviye aşılırsa yükseliş hızlanabilir

Hükümetlerin yeşil enerji projelerine yönelik yatırımlarını sürdürmesi de gümüşün uzun vadeli görünümünü destekliyor. Dünyanın en büyük gümüş tüketicisi olan Çin’den gelen talebin devam etmesi ise küresel arzın sınırlı kalmasında etkili oluyor.