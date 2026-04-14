Gümüşte kritik eşik: Çin talebi yükseliyor ama fiyatlar geriliyor

Gümüş fiyatları 80 dolar hedefinden uzaklaşırken, Çin’den gelen güçlü talep piyasadaki düşüşü durdurmaya yetmedi. Küresel piyasalarda volatilite artıyor.

2026 yılına hızlı bir yükselişle başlayan gümüş piyasası, kısa sürede yön değiştirdi. Çin’in rekor seviyedeki talebine rağmen gümüş vadeli işlemleri kritik destek seviyelerine gerileyerek yatırımcıları tedirgin etti.

Gümüş fiyatları 80 dolar seviyesine doğru ilerlerken momentumunu kaybetti. 77 doların altına gerileyen fiyatlar, şimdi 74 dolar seviyesinde kritik bir destek noktasını test ediyor.

2026’nın ilk aylarında Çin’in gümüş ithalatı son 8 yılın zirvesine ulaştı. İlk iki ayda 790 tonun üzerinde ithalat yapılırken, sadece şubat ayında 470 tonluk alım gerçekleşti.

Yoğun talep nedeniyle Çin iç piyasasında gümüş fiyatları küresel seviyelerin üzerine çıktı. Bu durum, ülkenin rezervlerini azaltırken dış alımları hızlandırdı.

Yılın başında Çin ve diğer ülkelerden gelen spekülatif alımlar gümüş fiyatlarını yüzde 70’e kadar yükseltti. Ancak bu yükseliş kısa sürede geri verildi ve piyasa dalgalı bir seyir izledi.

Gümüş talebindeki artışta özellikle güneş paneli üreticileri ve bireysel yatırımcılar etkili oldu. Altının pahalılaşması, yatırımcıları gümüşe yönlendirdi.

Çin’in 2026 itibarıyla gümüş ihracatını izin sistemine bağlaması, küresel piyasada yeni bir belirsizlik yarattı. Artık ihracat daha sıkı kontrol altında gerçekleşiyor.

Uzmanlara göre bu düzenlemeler, piyasada likiditeyi azaltabilir ve fiyat oynaklığını artırabilir. Küresel piyasa yapısının parçalanması riski de gündemde.

Gümüş piyasasında yaşanan gelişmeler, altın-gümüş dengesini de etkileyebilir. Talep güçlü kalırken fiyatların baskı altında olması dikkat çekiyor.

Gümüşün kısa vadeli yönü, 74 dolar seviyesinin korunup korunamayacağına bağlı olacak. Bu seviyenin altına sarkılması halinde düşüşün derinleşebileceği belirtiliyor.

