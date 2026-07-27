Gümüşte kritik eşik! Son iki gün...
Gümüş fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı. Doların zayıflaması, tahvil getirilerindeki gerileme ve güçlü sanayi talebi değerli metali yeniden 60 dolar seviyesine yaklaştırdı. Piyasalarda gözler şimdi 29-30 Temmuz'daki Fed toplantısına çevrildi. Analistlere göre 59,96 doların kalıcı biçimde aşılması halinde gümüşte 61,38 ve 62,91 dolar seviyeleri gündeme gelebilir.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Gümüş piyasasında haftanın ilk işlemlerinde alıcılar yeniden öne çıktı. ABD-İran geriliminin hafiflemesinin ardından petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüş, kısa vadeli enflasyon endişelerini azaltırken doları da baskıladı. Bu tablo, hem güvenli liman hem de önemli bir sanayi metali olan gümüşün altına kıyasla daha güçlü performans göstermesine zemin hazırladı.
Gümüşün ons fiyatı yaklaşık 59,35 dolar seviyesinde işlem görürken, piyasada psikolojik 60 dolar sınırı yeniden yakından izlenmeye başladı. Ancak fiyatların bundan sonraki yönünü belirleyebilecek asıl gelişme Fed'in bu hafta vereceği faiz kararı ve sonrasında yapılacak açıklamalar olacak.
Haftanın başlangıcında gümüşü destekleyen en önemli faktörlerden biri doların değer kaybetmesi oldu. ABD ile İran arasındaki çatışmaların geçici olarak durduğuna yönelik haberlerle petrol fiyatlarının yüzde 4'ün üzerinde gerilemesi, yakın vadede enflasyonda yeni bir sıçrama yaşanacağı endişesini azalttı.
Doların zayıflaması, dolar üzerinden fiyatlanan gümüşü diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından daha cazip hale getirirken, ABD tahvil getirilerindeki gerileme de faiz getirisi bulunmayan değerli metallere destek sağladı.
Geçen haftaki hareketlerde jeopolitik risklerin tetiklediği güvenli liman talebi etkili olurken, yeni haftadaki yükselişte daha çok dolar, faiz beklentileri ve genel piyasa koşulları öne çıkıyor.
Piyasaların bu haftaki en önemli gündem maddesi 29-30 Temmuz'daki Fed toplantısı olacak. Fed'in faizleri değiştirmemesi beklenirken, yatırımcıların asıl dikkati para politikasının bundan sonraki seyrine ilişkin mesajlarda olacak.
ABD'nin ikinci çeyrek büyüme verileri, çekirdek kişisel tüketim harcamaları endeksi, istihdam göstergeleri ve tahvil getirileri de gümüş fiyatlarının yönü açısından yakından takip edilecek.
Fed'den enflasyondaki yavaşlamanın sürdüğüne işaret eden mesajların gelmesi dolar ve tahvil getirilerini aşağı çekerek gümüşü destekleyebilir. Daha şahin bir para politikası söylemi ise doların güçlenmesine ve değerli metaller üzerinde satış baskısının artmasına yol açabilir.
Gümüşün uzun vadeli görünümünü destekleyen en önemli unsurlardan biri sanayideki yoğun kullanımı. Analistler, yıllık gümüş talebinin yüzde 50'den fazlasının sanayi kaynaklı olduğuna dikkat çekiyor.
Özellikle yapay zekâ veri merkezleri, yarı iletken üretimi, güneş panelleri, elektrikli araçlar ve tüketici elektroniği sektörlerinden gelen talep gümüş piyasası açısından önemli bir destek oluşturuyor.
Buna karşılık maden üretiminin tüketimdeki artışa yetişememesi nedeniyle piyasada arz açığının bu yıl da devam etmesi bekleniyor. Kısıtlı üretim ile büyüyen sanayi talebinin birleşmesi, gümüşün uzun vadeli görünümünü güçlendiren temel faktörler arasında gösteriliyor.
Geçen haftanın sonundaki satışların ardından yatırımcı iştahında toparlanma sinyalleri görülüyor. ETF hareketlerinin istikrar kazanması ve Fed kararı öncesinde uzun pozisyonların yeniden oluşturulduğuna yönelik işaretler dikkat çekiyor.
Gümüş, altına göre daha yüksek fiyat oynaklığına sahip olsa da geri çekilmelerde alıcıların yeniden piyasaya girmesi, yatırımcıların düzeltmeleri uzun vadeli pozisyon oluşturmak için değerlendirdiğine işaret ediyor.
Teknik görünümde gümüş yaklaşık 59,35 dolar seviyesinde bulunuyor. 59,96 doların kritik direnç noktası olduğu belirtiliyor. Bu seviyenin kalıcı biçimde aşılması durumunda ilk hedefin 61,38 dolar, ardından 62,91 dolar olabileceği öngörülüyor.
Aşağı yönlü hareketlerde ise 58,83 dolar önemli destek konumunda. Bu seviyenin korunamaması halinde fiyatın 57,83 dolar ve ardından 56,83 dolara doğru geri çekilebileceği belirtiliyor.
Öne çıkarılan direnç seviyeleri 59,96, 61,38, 62,91 ve 64,01 dolar; destek seviyeleri ise 58,83, 57,83, 56,83 ve 55,79 dolar olarak sıralanıyor.