Gümüşte kritik eşik! Son iki gün...

Gümüş piyasasında haftanın ilk işlemlerinde alıcılar yeniden öne çıktı. ABD-İran geriliminin hafiflemesinin ardından petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüş, kısa vadeli enflasyon endişelerini azaltırken doları da baskıladı. Bu tablo, hem güvenli liman hem de önemli bir sanayi metali olan gümüşün altına kıyasla daha güçlü performans göstermesine zemin hazırladı.