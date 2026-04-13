Google Haberler

Gümüşte kritik eşik: Tutunursa yükseliş, kırılırsa sert düşüş kapıda

Küresel piyasalarda dalgalanma sürerken gümüş fiyatları kritik destek seviyesinde dengeleniyor. Uzmanlara göre 74 doların üzerinde kalıcılık yeni bir ralli başlatabilir.

Giray Topçular
Gümüşte kritik eşik: Tutunursa yükseliş, kırılırsa sert düşüş kapıda - Resim: 1

13 Nisan 2026 itibarıyla ons gümüş fiyatı 74,27–74,42 dolar bandında işlem görüyor.

1 15
Gümüşte kritik eşik: Tutunursa yükseliş, kırılırsa sert düşüş kapıda - Resim: 2

Haftanın başında yaşanan güçlü yükselişin ardından yüzde 1,7’lik bir geri çekilme yaşayan değerli metal, kritik bir destek seviyesinde tutunmaya çalışıyor.

2 15
Gümüşte kritik eşik: Tutunursa yükseliş, kırılırsa sert düşüş kapıda - Resim: 3

Piyasalarda artan jeopolitik riskler ve ekonomik veri akışı, gümüş fiyatlarının yönünü belirleyecek ana unsurlar olarak öne çıkıyor.

3 15
Gümüşte kritik eşik: Tutunursa yükseliş, kırılırsa sert düşüş kapıda - Resim: 4

Hafta içinde ABD ile İran arasında ateşkes beklentileri gümüş fiyatlarını yüzde 6 ila 8 oranında yükselterek 77 dolar seviyesine taşıdı.

4 15
Gümüşte kritik eşik: Tutunursa yükseliş, kırılırsa sert düşüş kapıda - Resim: 5

Ancak Pakistan’daki müzakerelere ilişkin belirsizlikler ve Hürmüz Boğazı’nda yaşanabilecek gelişmeler, yatırımcıların temkinli davranmasına yol açtı.

5 15
Gümüşte kritik eşik: Tutunursa yükseliş, kırılırsa sert düşüş kapıda - Resim: 6

Bu durum, kâr satışlarını beraberinde getirerek fiyatlarda geri çekilmeye neden oldu.

6 15
Gümüşte kritik eşik: Tutunursa yükseliş, kırılırsa sert düşüş kapıda - Resim: 7

Bu hafta açıklanacak ABD üretici fiyat endeksi (PPI), perakende satışlar ve Fed yetkililerinin açıklamaları piyasalar açısından kritik önem taşıyor.

7 15
Gümüşte kritik eşik: Tutunursa yükseliş, kırılırsa sert düşüş kapıda - Resim: 8

Beklentilerin üzerinde gelecek enflasyon verileri, dolar ve tahvil getirilerini yükselterek gümüş üzerinde baskı oluşturabilir.

8 15
Gümüşte kritik eşik: Tutunursa yükseliş, kırılırsa sert düşüş kapıda - Resim: 9

Buna karşılık zayıf veriler, faiz indirimi beklentilerini artırarak gümüşe destek sağlayabilir.

9 15
Gümüşte kritik eşik: Tutunursa yükseliş, kırılırsa sert düşüş kapıda - Resim: 10

Küresel gümüş piyasasında arz açığının 2026 yılında da devam etmesi bekleniyor. Yaklaşık 67 milyon ons seviyesindeki açık, fiyatları yukarı yönlü destekleyen önemli bir faktör.

10 15
Gümüşte kritik eşik: Tutunursa yükseliş, kırılırsa sert düşüş kapıda - Resim: 11

Özellikle güneş enerjisi, elektrikli araçlar ve elektronik sektörlerinden gelen güçlü talep, gümüşün uzun vadeli değerini korumasını sağlıyor.

11 15
Gümüşte kritik eşik: Tutunursa yükseliş, kırılırsa sert düşüş kapıda - Resim: 12

Teknik analizlere göre gümüş fiyatı 74 doların üzerinde kaldığı sürece yükseliş eğilimini sürdürebilir.

12 15
Gümüşte kritik eşik: Tutunursa yükseliş, kırılırsa sert düşüş kapıda - Resim: 13

Bu senaryoda 75,50 ve 76,80 dolar seviyeleri ilk hedefler olarak öne çıkıyor.

13 15
Gümüşte kritik eşik: Tutunursa yükseliş, kırılırsa sert düşüş kapıda - Resim: 14

Daha güçlü bir kırılımda ise 78 dolar üzeri seviyeler gündeme gelebilir. 

14 15
Gümüşte kritik eşik: Tutunursa yükseliş, kırılırsa sert düşüş kapıda - Resim: 15

Ancak 72 doların altına sarkılması durumunda düşüş trendi hız kazanabilir ve fiyatlar 67,80 dolara kadar gerileyebilir.

15 15