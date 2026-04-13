Gümüşte kritik eşik: Tutunursa yükseliş, kırılırsa sert düşüş kapıda
Küresel piyasalarda dalgalanma sürerken gümüş fiyatları kritik destek seviyesinde dengeleniyor. Uzmanlara göre 74 doların üzerinde kalıcılık yeni bir ralli başlatabilir.
13 Nisan 2026 itibarıyla ons gümüş fiyatı 74,27–74,42 dolar bandında işlem görüyor.
Haftanın başında yaşanan güçlü yükselişin ardından yüzde 1,7’lik bir geri çekilme yaşayan değerli metal, kritik bir destek seviyesinde tutunmaya çalışıyor.
Piyasalarda artan jeopolitik riskler ve ekonomik veri akışı, gümüş fiyatlarının yönünü belirleyecek ana unsurlar olarak öne çıkıyor.
Hafta içinde ABD ile İran arasında ateşkes beklentileri gümüş fiyatlarını yüzde 6 ila 8 oranında yükselterek 77 dolar seviyesine taşıdı.
Ancak Pakistan’daki müzakerelere ilişkin belirsizlikler ve Hürmüz Boğazı’nda yaşanabilecek gelişmeler, yatırımcıların temkinli davranmasına yol açtı.
Bu durum, kâr satışlarını beraberinde getirerek fiyatlarda geri çekilmeye neden oldu.
Bu hafta açıklanacak ABD üretici fiyat endeksi (PPI), perakende satışlar ve Fed yetkililerinin açıklamaları piyasalar açısından kritik önem taşıyor.
Beklentilerin üzerinde gelecek enflasyon verileri, dolar ve tahvil getirilerini yükselterek gümüş üzerinde baskı oluşturabilir.
Buna karşılık zayıf veriler, faiz indirimi beklentilerini artırarak gümüşe destek sağlayabilir.
Küresel gümüş piyasasında arz açığının 2026 yılında da devam etmesi bekleniyor. Yaklaşık 67 milyon ons seviyesindeki açık, fiyatları yukarı yönlü destekleyen önemli bir faktör.
Özellikle güneş enerjisi, elektrikli araçlar ve elektronik sektörlerinden gelen güçlü talep, gümüşün uzun vadeli değerini korumasını sağlıyor.
Teknik analizlere göre gümüş fiyatı 74 doların üzerinde kaldığı sürece yükseliş eğilimini sürdürebilir.
Bu senaryoda 75,50 ve 76,80 dolar seviyeleri ilk hedefler olarak öne çıkıyor.
Daha güçlü bir kırılımda ise 78 dolar üzeri seviyeler gündeme gelebilir.
Ancak 72 doların altına sarkılması durumunda düşüş trendi hız kazanabilir ve fiyatlar 67,80 dolara kadar gerileyebilir.