Gümüşte kritik seviye: 50 günlük ortalama aşıldı
Küresel piyasalarda gümüş fiyatları yeniden yatırımcıların odağına yerleşti. Ons gümüşün 86 dolar seviyesini test etmesi, değerli metallerde yeni ralli beklentilerini güçlendirirken uzmanlar kritik direnç seviyelerine dikkat çekiyor.
Uluslararası piyasalarda işlem gören gümüş fiyatları son günlerde hızlanan yükseliş trendiyle dikkat çekiyor. Ons fiyatının 86 dolar seviyesine yaklaşması, hem teknik göstergeler hem de küresel ekonomik gelişmeler nedeniyle yatırımcı ilgisini artırdı. Analistler, değerli metallere yönelik talebin özellikle doların zayıflaması ve güvenli liman arayışının güçlenmesiyle desteklendiğini belirtiyor.
Uzmanlara göre XAG/USD paritesi son günlerde önemli direnç seviyelerini yukarı yönlü kırdı. 86 dolar seviyesi piyasada psikolojik eşik olarak görülürken, artan işlem hacmi yükselişin spekülatif değil güçlü alımlarla desteklendiğine işaret ediyor.
Analistler, gümüş fiyatlarının 50 günlük hareketli ortalamanın üzerine çıkmasını yükseliş sinyali olarak değerlendiriyor. Teknik görünümde bir sonraki direnç bölgesinin 87,50 dolar seviyesinde bulunduğu ifade edilirken, aşağı yönlü hareketlerde ise 84 dolar seviyesinin güçlü destek olarak öne çıktığı belirtiliyor.
Piyasada yakından takip edilen RSI göstergesinin henüz aşırı alım bölgesine ulaşmadığı belirtiliyor. Bu durumun, gümüş fiyatlarında yeni yükseliş alanı oluşabileceği şeklinde yorumlandığı ifade ediliyor.
Uzmanlara göre ABD dolarındaki değer kaybı, dolar bazlı emtiaları uluslararası yatırımcılar açısından daha cazip hale getirdi. Özellikle faiz indirim beklentilerindeki değişimlerin dolar üzerinde baskı yarattığı ve bunun gümüş fiyatlarını desteklediği belirtiliyor.
Gümüş fiyatlarındaki yükselişin yalnızca yatırım talebinden kaynaklanmadığı ifade ediliyor. Güneş enerjisi sistemleri, yarı iletkenler ve elektronik sektörlerinde artan kullanım nedeniyle sanayi tarafındaki talebin de güçlü seyrettiği belirtiliyor.
Küresel ekonomik büyümeye yönelik endişeler ve jeopolitik gerilimler, yatırımcıların güvenli liman arayışını hızlandırdı. Analistler, gümüşün altına kıyasla daha oynak yapıya sahip olması nedeniyle yükseliş dönemlerinde daha sert hareketler gösterebildiğini vurguluyor.
Piyasalarda 86 dolar seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde ons gümüşte 90 dolar hedefinin gündeme gelebileceği konuşuluyor. Bununla birlikte uzmanlar, 86 dolar seviyesinin korunamaması halinde fiyatların 83-84 dolar bandına doğru geri çekilebileceği uyarısında bulunuyor.
Yatırımcıların önümüzdeki süreçte ABD enflasyon verileri ve Fed yetkililerinden gelecek açıklamalara odaklanacağı belirtiliyor. Özellikle faiz politikalarına ilişkin sinyallerin doların yönünü ve buna bağlı olarak gümüş fiyatlarının kısa vadeli seyrini belirleyebileceği ifade ediliyor.
Uzmanlar, teknik ve temel göstergelerin kısa vadede yükselişi desteklediğini ancak kritik direnç seviyelerinde sert dalgalanmaların yaşanabileceğini belirtiyor.
Önümüzdeki işlem günlerinin, gümüş fiyatlarının yeni bir ralliye devam edip etmeyeceği açısından belirleyici olması bekleniyor.