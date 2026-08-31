Gümüşte makas açıldı: Yıl sonu için 3 ayrı tahmin
Gümüş fiyatlarındaki hareketlilik gözleri yeniden yıl sonu beklentilerine çevirdi. Monarch PMS, gümüş için üç farklı senaryo ortaya koyarken tahminler arasındaki fark dikkat çekti. En güçlü ihtimal yükselişe işaret etse de masada hem 120 dolara uzanan bir hareket hem de sert bir geri çekilme bulunuyor. Yatırımcıların ise "gümüş yükselecek mi yoksa düşecek mi" sorusunun cevabını arıyor.
Gümüşte gözler yıl sonuna çevrildi
Gümüş fiyatları güne yükselişle başladı. Ons gümüş 66,54 dolar, gram gümüş de 103,30 TL'den işlem görüyor.
Değerli metallerde hareketli bir dönem yaşanırken gümüş için yeni tahminler geldi. Yatırım devi Monarch PMS, Fed'in atacağı adımlardan fiziki gümüş arzına kadar birçok değişkeni dikkate alarak yıl sonu için üç farklı senaryo hazırladı.
Şirketin en yüksek olasılık verdiği temel senaryo gümüşte yükselişin devam etmesi yönünde. Bu senaryonun gerçekleşme ihtimali yüzde 55 olarak hesaplanırken tahmin Fed'in faizleri eylGümüşte makas açıldı: Yıl sonu için 3 ayrı tahmin
ül ayına kadar sabit tutması, enerji fiyatlarının normalleşmesi ve reel getirilerin istikrar kazanmasına bağlı.
Peki bu durumda gümüş kaç dolar olacak?
İlk tahmin: 70-85 dolar
Monarch'ın temel senaryosuna göre gümüşün 2026 sonuna kadar ons başına 70-85 dolar aralığına ulaşamsı bekleniyor. Aynı senaryoda altın için 4.300-4.700 dolar aralığı öngörülüyor.
Ancak şirketin gümüş için hesabı 85 dolarda bitmiyor. Şartların değişmesi halinde çok daha yüksek seviyelerin gündeme geleceği değerlendiriliyor.
İkinci senaryoda rakam çok daha yüksek
Monarch, daha güçlü bir yükseliş yaşanabileceği senaryoya yüzde 25 olasılık veriyor. Bunun için ABD işgücü piyasasının zayıflaması ve Fed'in daha gevşek bir para politikasına yönelmesi gerekiyor. Kurumsal yatırımcıların değerli metallere dönmesi ve fiziki gümüş arzının daha da sıkışması da fiyatı destekleyebilir. Bu şartlar oluşursa şirketin tahmini oldukça iddialı.
Gümüş 120 dolara çıkabilir
İyimser senaryoya göre gümüş yıl sonuna kadar 95-120 dolar aralığına ulaşabilir. Altının ise aynı dönemde 5.000-5.600 dolar aralığına çıkabileceği tahmin ediliyor.
Ancak gümüş yatırımcısının önünde sadece yükseliş ihtimali yok. Şirketin üçüncü senaryosu tablonun tamamen tersine dönebileceğini gösteriyor.
Üçüncü senaryoda sert düşüş var
Monarch, olumsuz senaryonun gerçekleşmesine yüzde 20 ihtimal veriyor.
Bu senaryoda Fed'in eylül ayında faiz artırması ve reel getirilerin değerli metaller üzerinde baskı oluşturması bekleniyor. Böyle bir durumda gümüş için tahmin edilen seviye 70 doların da oldukça altında.
Gümüş 45 dolara kadar gerileyebilir
Şirketin düşüş senaryosunda gümüşün 45-55 dolar aralığına kadar gerilemesi bekleniyor. Altın için ise 3.400-3.900 dolar aralığı öngörülüyor.
Böylece Monarch'ın gümüş için yıl sonu tahminlerinin en düşük ve en yüksek noktaları 45 ile 120 dolar arasında değişiyor.
Gümüşü destekleyen önemli bir sorun var
Gümüş piyasasında arz tarafındaki sıkışıklık fiyatların yükselmesini destekleyebilecek en önemli unsurlardan biri olarak gösteriliyor.
Piyasanın üst üste altıncı yılını arz açığıyla tamamlaması beklenirken 2021'den bu yana yer üstü stoklarından yaklaşık 762 milyon ons gümüş çekildi. Maden arzının ise yaklaşık 10 yıldır büyük ölçüde sabit kaldığı belirtiliyor. Talep yeniden güçlenirse sınırlı fiziki arz, fiyat hareketini daha da hızlandırabilir.
Peki gümüş yükselecek mi, düşecek mi?
Monarch'ın tahminlerinde ağırlık şimdilik yükselişten yana. Şirket yüzde 55 olasılıkla gümüşün yıl sonunda 70-85 dolar, yüzde 25 olasılıkla 95-120 dolar aralığında olmasını bekliyor. 45-55 dolara kadar düşüş öngören olumsuz senaryoya verilen ihtimal ise yüzde 20.
Bundan sonraki süreçte Fed'in faiz politikası, ABD'deki reel getiriler ve fiziki gümüş arzındaki gelişmeler fiyatların hangi senaryoya yaklaşacağını belirleyecek.