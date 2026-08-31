Gümüşte makas açıldı: Yıl sonu için 3 ayrı tahmin

İkinci senaryoda rakam çok daha yüksek

Monarch, daha güçlü bir yükseliş yaşanabileceği senaryoya yüzde 25 olasılık veriyor. Bunun için ABD işgücü piyasasının zayıflaması ve Fed'in daha gevşek bir para politikasına yönelmesi gerekiyor. Kurumsal yatırımcıların değerli metallere dönmesi ve fiziki gümüş arzının daha da sıkışması da fiyatı destekleyebilir. Bu şartlar oluşursa şirketin tahmini oldukça iddialı.