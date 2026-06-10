Gümüşte ralli bitti mi? Bir ayda yüzde 20 eridi
Küresel piyasalarda yaşanan dalgalanma gümüş fiyatlarında sert satışları beraberinde getirdi. Spot gümüş, günlük bazda yüzde 6'yı aşan düşüşle ons başına 63 dolar seviyelerine kadar gerilerken, son bir aylık kayıp yüzde 20'yi aştı.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Gümüş fiyatları, küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmanın etkisiyle sert düşüş kaydetti.
Spot gümüş fiyatı, 10 Haziran 2026 Çarşamba günü saat 15.05 (TSİ) itibarıyla ons başına 63,52 dolara gerilerken, fiyatlardaki günlük düşüş yüzde 6'yı aştı.
Gümüşte sert düşüş yaşandı
Son piyasa verilerine göre ise spot gümüşün ons fiyatı 64.63 dolar civarında işlem görüyor.
Gümüş, önceki kapanış seviyesi olan 67,89 dolara kıyasla yüzde 6,43 değer kaybederken, ons başına 4,37 dolarlık düşüş yaşandı.
Buna rağmen değerli metalin uzun vadeli performansında güçlü görünüm korundu. Bir yıl önce 36,76 dolar seviyesinde işlem gören gümüş, son 12 aylık dönemde yüzde 72,80 yükseliş kaydetti.
Gümüşte kritik seviyeler
Piyasalarda bu hafta gümüş fiyatlarında teknik seviyeler yakından takip ediliyor.
Son verilere göre gümüşün 52 haftalık en düşük seviyesi 35,81 dolar, en yüksek seviyesi ise 117,39 dolar olarak kaydedildi.
Mevcut fiyatıyla gümüş, 52 haftalık zirvesinin yüzde 45,89 altında bulunurken, yıl içindeki en düşük seviyesinin ise yüzde 77,39 üzerinde işlem görüyor.
Son bir ayda yüzde 20'den fazla geriledi
Gümüş fiyatlarında kısa vadede satış baskısının arttığı görüldü.
Bir hafta önce 74,77 dolar seviyesinde bulunan gümüşün ons fiyatı, bu süreçte yüzde 15,05 geriledi.
Bir ay önce ise 79,91 dolardan işlem gören değerli metalde aylık kayıp yüzde 20,50 oldu.
Gümüş fiyatlarını neler etkiliyor?
Gümüş fiyatlarının yönünde enflasyon beklentileri, merkez bankalarının para politikaları, küresel ekonomik görünüm ve yatırımcı talebi belirleyici oluyor.
Bunun yanında ABD dolarındaki hareketlilik, fiziksel talep ve sanayi üretiminde kullanılan gümüşe yönelik endüstriyel talep de fiyatlamalarda önemli rol oynuyor.