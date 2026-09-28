Gümüşte rüzgar tersine döndü: Asıl sınav şimdi başlıyor

Jeopolitik gelişmeler de gümüş fiyatlarında etkili olmaya devam ediyor. ABD ile İran arasındaki diplomasi ihtimalinin güçlenmesi petrol fiyatlarını aşağı çekerken değerli metallere yönelik güvenli liman talebinin bir bölümünü azalttı. Böylece gümüşün faiz ve dolar karşısındaki jeopolitik desteği de zayıfladı.