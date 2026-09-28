Gümüşte rüzgar tersine döndü: Asıl sınav şimdi başlıyor
70 dolara dayanan gümüşte rüzgar tersine döndü. Sert satışlarla son iki ayın kazançlarını geri veren değerli metalde yatırımcıların gözü şimdi yeni haftaya çevrildi. Analistler ise gümüşün yönünü belirleyebilecek iki göstergeye dikkat çekerken, takip edilmesi gereken kritik fiyat seviyeleri açıkladı.
Son haftalarda yükselişe geçerek 70 dolara dayanan ons gümüş geçtiğimiz haftayı sert kayıpla kapattı. Gümüşte haftalık kayıp yüzde 3'e yükselirken, değerli metal 61,72 dolara geriledi. Gram gümüş ise güne 97,32 TL'den başladı.
Gümüşte sert satışlar sonrası 2 aylık kazançlar silinirken yatırımcılar yeni haftaya odaklandı. Gümüşün önündeki asıl engel ise kendi piyasasından gelmiyor.
Değerli metalin yeni haftadaki yönünde ABD'den gelecek iki gösterge belirleyici olacak.
İlk kritik gösterge ABD tahvil faizleri.
10 yıllık ABD tahvil faizi geçen hafta yüzde 5,2 bölgesine çıkarak yaklaşık 19 yılın en yüksek seviyelerini test etti. Yüksek tahvil getirileri, faiz getirisi bulunmayan gümüş gibi değerli metallerin cazibesini baskılıyor.
İkinci gösterge ise dolar. Dolar Endeksi haftanın son işlem gününde gerilese de 101 seviyesinin üzerinde kaldı. Dolardaki geri çekilme gümüşün toparlanmasına destek verdi ancak 65 dolar eşiğinin aşılması için yeterli olmadı.
Teknik görünümde gümüşte ilk kritik eşik 63,77 dolar civarındaki 50 günlük hareketli ortalama. Gümüşün bu seviyenin üzerinde kalması kısa vadeli toparlanma ihtimalini canlı tutsa da aşağı yönlü harekette ise 63,07 ve ardından 62,31 dolar yakından izlenecek.
Yukarı yönlü hareketlerde ise ilk önemli engel 65,32 dolar. Bu seviyenin aşılması durumunda 66,75 dolar ve ardından 67,55 dolar gündeme gelebilir.
Jeopolitik gelişmeler de gümüş fiyatlarında etkili olmaya devam ediyor. ABD ile İran arasındaki diplomasi ihtimalinin güçlenmesi petrol fiyatlarını aşağı çekerken değerli metallere yönelik güvenli liman talebinin bir bölümünü azalttı. Böylece gümüşün faiz ve dolar karşısındaki jeopolitik desteği de zayıfladı.
Yeni haftada gümüş için denklem netleşiyor
Tahvil faizleri ve dolar birlikte gerilerse gümüşte toparlanma güçlenecek, ancak tahvil faizlerinin yeniden zirvelere yönelmesi satış baskısını artırabilir.
Bu nedenle 63 dolar bölgesi aşağıda, 65-67,55 dolar bandı ise yukarıda gümüşün kısa vadeli yönünün şekillenebileceği kritik alan olarak öne çıkıyor.