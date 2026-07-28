Gümüşte rüzgâr tersine döndü
Gümüş fiyatları, ABD dolarındaki güçlenme ve Fed'in daha sıkı para politikasına yönelebileceği beklentileriyle geriledi. Ons gümüş 57 dolar seviyelerine çekilirken piyasaların gözü Fed'in faiz kararına çevrildi. Teknik görünümde 56,81 dolar kritik destek olarak öne çıkarken bu seviyenin kırılması halinde satışların hızlanabileceği belirtiliyor.
Geçen hafta 60 dolar sınırına yaklaşan gümüşte rüzgâr tersine döndü. Güçlenen dolar ve ABD Merkez Bankası'nın para politikasına ilişkin beklentiler değerli metal üzerinde baskı oluştururken, gümüş salı günü yüzde 2 civarında değer kaybederek 57,20 dolar seviyelerine geriledi.
Kısa vadede Fed'in vereceği mesajlar fiyatlamaların yönünü belirleyecek. Uzun vadede ise küresel arz açığı ve sanayiden gelen güçlü talep gümüşü desteklemeye devam ediyor.
Gümüş, Fed'in iki günlük para politikası toplantısı öncesinde yeniden satış baskısıyla karşılaştı. Spot gümüşün ons fiyatı yaklaşık 57,23 dolara gerilerken günlük kayıp yüzde 2'ye yaklaştı. Geçen hafta 60 dolar seviyesine yaklaşan değerli metal böylece kazançlarının bir bölümünü geri verdi.
Gerilemenin başlıca nedenlerinden biri doların güçlenmesi oldu. Doların değer kazanması, dolar cinsinden fiyatlanan gümüşü diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından daha pahalı hale getirerek talebi baskılayabiliyor.
Piyasalarda dikkatler Fed'in faiz kararına çevrilirken yatırımcıların yalnızca kararın kendisini değil, bankanın önümüzdeki döneme ilişkin vereceği mesajları da yakından izleyeceği belirtiliyor.
CME FedWatch verilerine göre piyasalar, Fed'in faiz oranlarını değiştirmeme ihtimalini yüzde 62 olarak fiyatlıyor. 25 baz puanlık faiz artışı ihtimali ise yüzde 38'e yükseldi. Bir hafta önce bu olasılık yaklaşık yüzde 16 seviyesindeydi.
Eylül ayında faiz artışı ihtimali ise yaklaşık yüzde 81 olarak fiyatlanıyor. Faizlerin yüksek kalması veya artırılması, faiz getirisi bulunmayan gümüş ve altın gibi değerli metallere yönelik talebi baskılayabiliyor.
Bu nedenle faiz değişmese dahi Fed'den gelecek şahin mesajların gümüş üzerindeki baskıyı sürdürebileceği değerlendiriliyor.
Kısa vadeli satış baskısına karşın gümüşün uzun vadeli görünümünü destekleyen önemli bir unsur bulunuyor: Küresel arz açığı... Silver Institute tahminlerine göre küresel gümüş piyasasının 2026'da üst üste altıncı yıl arz açığı vermesi bekleniyor.
Son tahminlerde arz açığının yaklaşık 46,3 milyon ons olacağı öngörülüyor. Daha önceki tahmin yaklaşık 67 milyon ons seviyesindeydi. Madencilik üretimi ve geri dönüşümdeki iyileşmeye rağmen küresel tüketimin yeni arzı aşmaya devam ettiği belirtiliyor.
Gümüşü destekleyen bir diğer gelişme ise fiziki yatırım talebi... Silver Institute, gümüş sikke ve külçelere yönelik talebin bu yıl yaklaşık yüzde 20 artarak 227 milyon onsa ulaşmasını bekliyor. Bunun son üç yılın en yüksek seviyesi olacağı tahmin ediliyor.
Gümüş, altından farklı olarak sanayide de yoğun şekilde kullanılıyor. Elektronik, güneş enerjisi, elektrikli araçlar, elektrik altyapısı ve ileri üretim teknolojileri gümüş talebinin önemli kaynakları arasında bulunuyor. Hindistan'daki daha sıkı ithalat kısıtlamaları ve yüksek ithalat vergilerinin de ülkeye giren gümüş miktarını azaltarak bölgesel arz sıkıntısına yol açtığı belirtiliyor.
Fed kararının ardından piyasaların gündeminde ABD'den gelecek büyüme, kişisel gelir, harcamalar ve çekirdek PCE enflasyon verileri olacak. Fed'in yakından takip ettiği enflasyon göstergelerinden çekirdek PCE'nin beklentilerin üzerinde gelmesi, eylül ayında faiz artışı beklentilerini güçlendirebilir.
Böyle bir senaryo doların güçlenmesine ve gümüş üzerindeki baskının artmasına neden olabilir. Ekonomik büyümenin zayıfladığına veya enflasyonun gevşediğine işaret eden veriler ise dolar üzerinde baskı oluşturarak gümüş ve diğer değerli metalleri destekleyebilir.
Teknik görünümde ise gümüşün yükseliş trend çizgisinin altına gerilemesi kısa vadeli görünümü zayıflattı. Fiyatın 56,81 dolardaki yüzde 50 Fibonacci düzeltme seviyesine yaklaşmasıyla bu bölge kritik destek haline geldi.
50 periyotluk üssel hareketli ortalama 58,38 dolar seviyesinde ve kısa vadeli direnç olarak öne çıkıyor. 200 periyotluk ortalama ise 58,99 dolar civarında bulunuyor. RSI göstergesinin yaklaşık 34'e gerilemesi, gümüşün aşırı satım bölgesine yaklaştığını gösterse de henüz teyit edilmiş bir yükseliş dönüşüne işaret etmiyor.
Analize göre gümüşün 58,34 doların üzerinde kalıcı bir toparlanma göstermesi kısa vadeli görünümü iyileştirebilir. Bu durumda sırasıyla 58,99 ve 59,96 dolar seviyeleri direnç olarak takip edilecek. Alıcıların bu bölgeleri aşması halinde 61,38 dolar bir sonraki yükseliş hedefi olarak öne çıkıyor. Tersi senaryoda 56,81 dolar desteğinin belirgin biçimde kırılması halinde satış baskısı artabilir. Aşağıda 56,33 dolar, 55,72 dolar ve 54,77 dolar seviyeleri takip edilecek.