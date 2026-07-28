Gümüşte rüzgâr tersine döndü

Analize göre gümüşün 58,34 doların üzerinde kalıcı bir toparlanma göstermesi kısa vadeli görünümü iyileştirebilir. Bu durumda sırasıyla 58,99 ve 59,96 dolar seviyeleri direnç olarak takip edilecek. Alıcıların bu bölgeleri aşması halinde 61,38 dolar bir sonraki yükseliş hedefi olarak öne çıkıyor. Tersi senaryoda 56,81 dolar desteğinin belirgin biçimde kırılması halinde satış baskısı artabilir. Aşağıda 56,33 dolar, 55,72 dolar ve 54,77 dolar seviyeleri takip edilecek.