Gümüşte sert düşüş alarmı: 2026'nın en kritik seviyeleri açıklandı
Tarihi zirvesinden yüzde 50'den fazla gerileyen gümüşte satış baskısı hızlanıyor. Kritik desteklerin kırılmasıyla birlikte analistler gümüşün mevcut sevilerden yüzde 50 daha düşebileceğini öngörürken, kurumların tahminleri de bu öngörüyü destekliyor. İşte gümüş fiyatları için 2026'nın en kritik seviyeleri...
Gümüşün ons fiyatı 59,73 dolar seviyelerindeyken, gram gümüş ise 89,87 liradan işlem görüyor. Piyasalarda satış baskısı derinleşirken gümüşün 64,50 dolarlık kritik destek bölgesinin altına inmesi teknik görünümü de belirgin şekilde zayıflattı.
Ocak ayında gördüğü 121,67 dolarlık tarihi zirvenin ardından yüzde 50'den fazla değer kaybeden gümüş, son bir ayda yaklaşık yüzde 22 geriledi. Analistler de piyasada aşağı yönlü risklerin halen güçlü olduğuna dikkat çekerken 50 haftalık hareketli ortalamanın da kırılması, satış baskısını artıran önemli bir sinyal olarak değerlendiriliyor.
Yüzde 50'lik düşüş riski güçleniyor
Piyasaların odaklandığı yeni ilk hedef ise 42,16 dolar seviyesindeki 200 haftalık hareketli ortalama. Bu bölge, gümüşün son büyük yükseliş hareketine başlamadan önce işlem gördüğü önemli destek alanlarından biri olarak öne çıkıyor.
Kısa vadede ise analistler yatırımcıların izlemesi gereken kritik eşiğin 54,57 dolar seviyesi olduğunu belirtiyor. Bu desteğin altında gerçekleşecek haftalık kapanışların önce 46 dolar, ardından da 28,27 dolar seviyesine kadar uzanabilecek yeni bir satış dalgasını tetikleyebileceği belirtiliyor.
Dolar ve yükselen reel faizler değerli metalleri vurdu
Analistlere göre gümüşteki düşüşün temel nedeni ise arz-talep dengesinden çok küresel makroekonomik gelişmeler.
Hürmüz Boğazı kaynaklı jeopolitik risklerin azalmasıyla güvenli liman talebi zayıflarken, yükselen petrol fiyatları enflasyon baskısını artırdı. Piyasaların Fed'in faiz artışına gideceği beklentisi de güçlendi.
Piyasalar 2026 yılı içinde en az bir faiz artırımını fiyatlamaya başladı. Dolar ve yükselen reel faizler de faiz getirisi olmayan değerli metaller üzerinde baskı oluşturdu.
Kurumlar hedef fiyatları düşürdü
Bazı kurumlar da gümüşte 40 dolar seviyelerini gündeme getirirken, daha iyimser senaryolarda yıl sonu beklentileri 90 dolara kadar uzanıyor.
Ancak teknik görünümde kalıcı bir toparlanma için gümüşün yeniden 67-70 dolar bandını aşması ve haftalık kapanışını 65 doların üzerinde gerçekleştirmesi gerekiyor.
Bu gerçekleşmediği sürece piyasalarda görülebilecek yükselişlerin yeni bir boğa trendinden çok, düşüş trendi içerisindeki tepki hareketleri olarak değerlendirilmesi bekleniyor.