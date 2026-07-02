Gümüşte sert düşüş alarmı: 2026'nın en kritik seviyeleri açıklandı

Ocak ayında gördüğü 121,67 dolarlık tarihi zirvenin ardından yüzde 50'den fazla değer kaybeden gümüş, son bir ayda yaklaşık yüzde 22 geriledi. Analistler de piyasada aşağı yönlü risklerin halen güçlü olduğuna dikkat çekerken 50 haftalık hareketli ortalamanın da kırılması, satış baskısını artıran önemli bir sinyal olarak değerlendiriliyor.