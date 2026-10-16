Gümüşte sert düşüşün ardından yön değişti: Yüzde 173'lük getiriden geriye ne kaldı?
Gümüş fiyatları, ABD'de beklentileri aşan enflasyon verilerine rağmen haftanın son işlem gününe yükselişle başladı. Son bir ayda yüzde 10,5 değer kaybeden değerli metal, 58 dolar seviyesine yaklaşırken yatırımcıların gözü Fed'in faiz kararına çevrildi.
Gümüş fiyatları, ABD'de açıklanan tüketici ve üretici enflasyonu verilerinin beklentileri aşmasına rağmen 16 Ekim Cuma günü sınırlı yükseliş kaydetti.
Aralık vadeli gümüş kontratları, önceki kapanışa göre yüzde 0,8 artışla ons başına 57,63 dolardan açılırken saat 15.45 itibarıyla 57,89 dolara kadar yükseldi. Gram gümüş ise 92,18 TL seviyesinde.
Gümüşte bir ayda yüzde 10'u aşan kayıp
Hafta genelinde satış baskısı altında kalan gümüş, son işlem gününde kayıplarının bir bölümünü telafi etmeye çalıştı.
Verilere göre gümüş fiyatları:
Son bir haftada yüzde 5,
Son bir ayda yüzde 10,5 geriledi.
Son bir yılda ise yüzde 9,8 yükseldi.
Gümüşün yıllık getirisi 14 Mayıs'ta yüzde 173,3 seviyesine kadar çıkmıştı. Son veriler, değerli metalin yıllık performansındaki belirgin yavaşlamayı ortaya koydu.
Enflasyon yükseldi, gözler Fed'e çevrildi
ABD'de eylül ayına ilişkin hem Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) hem de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), fiyat artışlarının beklentileri aştığını gösterdi.
Buna rağmen piyasalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) ekim ayı sonunda politika faizini sabit tutacağı beklentisi öne çıkıyor.
Faiz getirisi bulunmayan gümüş açısından düşük faiz ortamı genellikle destekleyici bir unsur olarak görülüyor. Ancak enflasyonun yüksek seyretmesi ve Fed'in izleyeceği politika, değerli metalin kısa vadeli yönü üzerindeki belirsizliği artırıyor.