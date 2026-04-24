Gümüşte sert geri çekilme: Haftalık bazda yüzde 5-7 kayıp
ABD-İran gerilimi ve yükselen petrol fiyatları gümüşü baskılıyor. Ons gümüş 75 doların altına sarkarken, piyasalarda yön arayışı hızlandı.
Küresel piyasalarda gümüş fiyatları kritik bir dönemece girdi. 24 Nisan 2026 itibarıyla ons gümüş 74,70-75,50 dolar aralığında işlem görürken, haftalık bazda yüzde 5-7 arasında kayıpla negatif bir performans sergilemeye hazırlanıyor.
Gümüş, kısa süre önce test ettiği 77-80 dolar seviyelerinden hızlı bir geri çekilme yaşadı.
Günlük bazda yüzde 0,5-1 düşüş kaydedilirken, bu hareket piyasada dikkat çekici bir düzeltme olarak yorumlanıyor.
Buna rağmen yıllık bazda yüzde 120’nin üzerinde artışını koruyan gümüş, uzun vadede güçlü görünümünü tamamen kaybetmiş değil.
Orta Doğu’da ABD ile İran arasında süren gerilim, özellikle Hürmüz Boğazı çevresindeki gelişmelerle birlikte petrol fiyatlarını yukarı çekti.
Bu durum enflasyon beklentilerini artırarak faizlerin yüksek kalacağı beklentisini güçlendirdi ve faiz getirisi olmayan gümüş üzerinde baskı yarattı.
Güçlenen ABD doları ve yükselen tahvil faizleri, yatırımcıların değerli metallere olan ilgisini zayıflatıyor.
Bu gelişmeler gümüş fiyatlarında aşağı yönlü hareketi destekleyen önemli faktörler arasında yer alıyor.
Buna karşın sanayi, yatırım ve fiziki talep tarafında istikrarın sürmesi, gümüşte daha sert düşüşlerin önüne geçebilecek bir unsur olarak öne çıkıyor.
Özellikle Çin kaynaklı talep ve merkez bankalarının dolaylı etkileri piyasada dengeleri koruyor.
Teknik analizde gümüş fiyatı, yükseliş trendinin kırılmasıyla birlikte düşüş sinyalleri üretmeye başladı.
75 doların altına sarkan fiyat, 50 ve 200 periyotluk ortalamaların altında işlem görerek satış baskısının arttığını gösteriyor.
Analistlere göre 72,66 dolar seviyesi önemli bir destek olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin altına inilmesi durumunda 69,53 dolar gündeme gelebilir.
Yukarı yönlü hareketlerde ise 75,50-78 dolar bandı güçlü direnç olarak izleniyor. Piyasalar, gümüşte yeni yönün bu seviyelerde belirleneceğini düşünüyor.