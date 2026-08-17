Gümüşte sert hareket: Gram 101 lirayı geçti, ons 66 doları test etti

Gün içindeki hareket 1,5 doları aştı





Ons gümüşün gün içindeki en düşük ve en yüksek seviyeleri arasındaki fark da oynaklığın arttığını gösteriyor. Fiyat 64,64 dolar civarından 66,19 dolara kadar uzanan geniş bir bantta hareket etti.

Bu tablo, gümüşte yalnızca yükselişin değil fiyat dalgalanmasının da yeniden güçlendiğine işaret ediyor. Özellikle son haftalarda hızlanan hareket nedeniyle kısa süre içinde sert yukarı ve aşağı yönlü fiyat değişimleri görülebiliyor.