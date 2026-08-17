Gümüşte sert hareket: Gram 101 lirayı geçti, ons 66 doları test etti
Gümüş yeni haftaya güçlü alımlarla başladı. Gram fiyatı 101 liranın üzerine çıkarken ons gümüş 66 doları test etti. Bir aylık yükseliş çift haneye ulaşırken şimdi yatırımcının önünde iki kritik fiyat eşiği bulunuyor.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Gümüş haftaya hızlı başladı
Gümüş fiyatları haftanın ilk işlem gününde yeniden yukarı yönlü hareket ediyor. Ons gümüş 65 doların üzerinde işlem görürken Türkiye’de gram fiyatı da 100 liralık psikolojik sınırın üzerine çıktı. Son hareket, temmuz ortasından bu yana devam eden toparlanmanın yeni ayağı oldu. Hem uluslararası fiyat hem de kur etkisi, Türkiye’deki yatırımcı açısından gümüşü yeniden piyasanın en hareketli yatırım araçlarından biri haline getirdi.
Ons gümüş 66 doları test etti
Gümüşün ons fiyatı sabah işlemlerinde 65,5 dolar çevresinde seyrederken gün içinde alımların güçlenmesiyle 66,19 dolara kadar çıktı. Böylece 66 dolar sınırı yeniden test edilmiş oldu.
Önceki kapanışın yaklaşık 64,68 dolar seviyesinde bulunması, gün içindeki hareketin büyüklüğünü de ortaya koyuyor. Fiyatın 66 dolar çevresinde kalıcılık sağlayıp sağlayamayacağı kısa vadeli yön açısından öne çıkan ilk sınav olacak.
Gün içindeki hareket 1,5 doları aştı
Ons gümüşün gün içindeki en düşük ve en yüksek seviyeleri arasındaki fark da oynaklığın arttığını gösteriyor. Fiyat 64,64 dolar civarından 66,19 dolara kadar uzanan geniş bir bantta hareket etti.
Bu tablo, gümüşte yalnızca yükselişin değil fiyat dalgalanmasının da yeniden güçlendiğine işaret ediyor. Özellikle son haftalarda hızlanan hareket nedeniyle kısa süre içinde sert yukarı ve aşağı yönlü fiyat değişimleri görülebiliyor.
Bir ayda yaklaşık yüzde 16 yükseldi
Bugünkü hareketi daha dikkat çekici yapan unsur, yükselişin tek günlük olmaması. Temmuz ortasında yaklaşık 57 dolar civarında bulunan gümüşün ons fiyatı, bir ay içinde 65 doların üzerine taşındı.
Bu değişim yaklaşık yüzde 16’lık bir yükselişe karşılık geliyor. Böylece yılın ilk aylarındaki sert hareketlerin ardından gümüş yeniden güçlü bir toparlanma dönemine girmiş durumda.
Gram gümüş 101 lirayı geçti
Türkiye’de gram gümüşteki hareket ons tarafındaki yükselişten daha güçlü seyrediyor. Gram fiyatı sabah saatlerinde 101,20 lira çevresinde işlem görürken gün içindeki yükseliş yüzde 1,6’yı aştı.
Böylece bir süredir izlenen 100 liralık psikolojik sınır yeniden geride bırakıldı. Gram gümüşte bundan sonraki kısa vadeli mücadele 102 liraya doğru uzanan bölgede yoğunlaşabilir.
Gün içi zirve 101,89 liraya çıktı
Gram gümüş gün içinde 101,89 liraya kadar yükselerek 102 liranın hemen altını gördü. Önceki kapanış ise yaklaşık 99,59 liraydı.
Bu hareket, yalnızca 100 liralık seviyenin aşılmadığını, fiyatın kısa süre içerisinde yeni bir üst banda taşındığını gösteriyor. Ons gümüşte alımların devam etmesi ve dolar/TL’nin yüksek seviyelerini koruması durumunda gram tarafındaki hareket daha hızlı gerçekleşebilir.
Gramda bir aylık kazanç yüzde 19’u aştı
Gram gümüşteki bir aylık yükseliş ons fiyatından daha güçlü. 17 Temmuz’da yaklaşık 84,79 lira civarında bulunan gram fiyatı, bir ay içinde 101 liranın üzerine çıktı. Böylece yaklaşık bir aylık yükseliş yüzde 19’u aşmış oldu. Aradaki farkın temel nedeni Türkiye’de gram fiyatının yalnızca uluslararası gümüş fiyatından değil, aynı zamanda dolar/TL hareketinden de etkilenmesi.
Dolar/TL gram gümüşü destekliyor
Gram gümüşün fiyatı hesaplanırken gümüşün ons fiyatının yanında dolar/TL kuru da belirleyici oluyor. Kurun 47,90 lira çevresinde seyretmesi, uluslararası piyasalardaki yükselişin TL fiyatına daha güçlü yansımasına neden oluyor.
Bu nedenle ons gümüş yatay kalsa bile dolar/TL’deki yükseliş gram fiyatını destekleyebilir. Ons ve kurun aynı anda yukarı gitmesi durumunda ise gram gümüşteki hareket daha belirgin hale geliyor.
Fed beklentisi yeniden fiyatlanıyor
Gümüşteki yükselişi destekleyen ana başlıklardan biri ABD para politikasına ilişkin beklentiler. Son ekonomik veriler sonrasında Fed’in eylül toplantısında yeni bir faiz artırımına gitme ihtimaline yönelik piyasa fiyatlaması geriledi.
Daha düşük faiz beklentisi, faiz getirisi bulunmayan değerli metallere yönelik ilgiyi destekleyebiliyor. Bu nedenle Fed’den gelecek yeni mesajlar yalnızca altın değil, gümüş fiyatı açısından da kritik önem taşıyor.
Zayıflayan dolar da gümüşe yarıyor
Dolar endeksindeki gerileme de son yükselişin destekçilerinden biri. Gümüş uluslararası piyasalarda dolar üzerinden fiyatlandığı için Amerikan para biriminin değer kaybetmesi, diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından metali daha erişilebilir hale getirebiliyor.
Bu ilişki her zaman aynı güçte çalışmasa da doların yönü değerli metal piyasasında yakından izlenen göstergelerden biri. Doların yeniden güçlenmesi ise gümüş üzerinde baskı oluşturabilir.
Gümüşü altından ayıran önemli bir fark var
Gümüş yalnızca yatırım amacıyla alınan bir değerli metal değil. Elektronik, güneş enerjisi sistemleri ve çeşitli ileri teknoloji ürünlerindeki yoğun kullanımı nedeniyle aynı zamanda önemli bir sanayi hammaddesi.
Bu nedenle fiyatı Fed, faiz ve dolar gibi finansal gelişmelerden etkilenirken küresel üretim ve teknoloji yatırımlarına yönelik beklentilere de duyarlı. Sanayi talebindeki değişimler gümüşü altından farklılaştıran başlıca unsurlardan biri olmaya devam ediyor.
66 dolar ilk önemli sınav
Ons gümüş açısından kısa vadede dikkatler yeniden 66 dolar bölgesinde. Fiyat gün içinde bu seviyenin üzerine çıktı ancak asıl önemli olan, 66 doların üzerinde kalıcılık sağlayıp sağlayamayacağı olacak.
Bu bölgenin güçlü biçimde aşılması halinde piyasada yukarı yönlü hareketin devamına ilişkin beklentiler güçlenebilir. Buna karşılık hızlı yükselişin ardından gelecek kâr satışları fiyatın yeniden 65 doların altına çekilmesine yol açabilir.
Gramda gözler 102 liraya çevrildi
Gram gümüş için kısa vadeli kritik bölge ise 102 lira çevresinde oluşuyor. Gün içindeki 101,89 liralık zirve, fiyatı bu sınırın hemen altına taşıdı.
Gram tarafında yükselişin devamı için ons gümüşün hareketi kadar dolar/TL’nin seyri de önemli olacak. İki değişkenin birlikte yükselmesi 102 liranın aşılmasını kolaylaştırabilir; aksi yöndeki hareket ise hızlı yükseliş sonrası kâr satışlarını gündeme getirebilir.
Sıradaki büyük sınav Fed tutanakları
Gümüş yatırımcısının önündeki bir sonraki önemli takvim Fed’in temmuz toplantısına ilişkin tutanaklar olacak. Piyasa, metinde faiz artırımına yönelik görüşlerin ne kadar güçlü olduğunu ve enflasyon risklerinin nasıl değerlendirildiğini izleyecek.
Faiz artırımına ilişkin daha yumuşak bir tablo değerli metalleri destekleyebilir. Buna karşılık enflasyonla mücadele konusunda sert mesajların öne çıkması doların güçlenmesine ve gümüşte son yükselişin ardından kâr satışlarının artmasına neden olabilir.