Gümüşte sert viraj 121 dolardan 64 dolara indi, şimdi 80 dolar konuşuluyor
Yıla rekorlarla başlayan gümüş, ocakta 121 doların üzerine çıktıktan sonra 64 dolar çevresine kadar geriledi. Ancak piyasadaki arz açığı sürerken büyük kurumların yeni tahminleri gümüş fiyatı için oldukça farklı senaryolara işaret ediyor.
Gümüş piyasasında yılın en çalkantılı dönemlerinden biri yaşanıyor. 2025'te hızlanan yükseliş 2026'nın ilk ayında tarihi seviyelere ulaşırken, ardından gelen sert satışlarla gümüş fiyatı zirvesinden yaklaşık yüzde 47 geriledi.
Son satışın ardından ons gümüş 64 dolar çevresinde işlem görürken Türkiye'de saf gram gümüş fiyatı da 100 lira sınırına yakın seyrediyor. Şimdi piyasada iki soru öne çıkıyor: Sert düşüş tamamlandı mı ve gümüş yeniden 70–80 dolar bölgesine dönebilir mi?
Gümüş bir günde sert düştü
Gümüş fiyatı son işlem gününde yüzde 5'e yaklaşan kayıpla 64 dolar bölgesine kadar çekildi. Satışın arkasında ABD'de faiz artışı ihtimalinin güçlenmesi, tahvil faizlerindeki yükseliş ve doların dirençli kalması bulunuyor.
Yeni günde ise kayıpların bir bölümü geri alınmaya çalışılıyor. Buna rağmen fiyat hareketlerinin oldukça sert olması, gümüşün altına göre neden daha yüksek oynaklık taşıdığını bir kez daha gösterdi.
Ocakta 121 doların üzerini görmüştü
Gümüş fiyatı 2026'ya çok hızlı başladı. Fiziki piyasadaki sıkışıklık ve yatırım talebindeki artışla ons fiyatı 29 Ocak'ta 121 doların üzerine çıkarak tarihi zirveye ulaştı.
Bugünkü yaklaşık 64 dolarlık seviye dikkate alındığında gümüş, zirvesinin yaklaşık yüzde 47 altında bulunuyor. Böylece yılın ilk ayındaki olağanüstü yükselişin önemli bölümü geri verilmiş durumda.
Bir yılda yaşanan hareket tarihi boyuta ulaştı
Gümüş 2025'e 29 doların altında başlamış, aynı yılın sonunda 80 doların üzerine kadar çıkmıştı. Yükseliş 2026'nın ilk haftalarında daha da hızlandı.
Bu nedenle gümüş fiyatı yalnızca birkaç ay içinde hem tarihi yükseliş hem de çok sert bir düzeltme yaşamış oldu. Piyasadaki mevcut fiyat seviyesi bile 2025'in başındaki değerlerin iki katından yüksek.
Türkiye'de gram gümüş 100 lira sınırında
Ons fiyatındaki sert hareketler Türkiye'deki yatırımcıya dolar kuru üzerinden yansıyor. Saf gram gümüşün uluslararası fiyat ve döviz kuru üzerinden hesaplanan değeri yaklaşık 99–100 lira çevresinde bulunuyor.
Bu nedenle ons gümüşte yaşanabilecek yeni hareket kadar dolar/TL'deki değişim de gram gümüş fiyatı açısından belirleyici olacak. Ons gerilese bile kurdaki yükseliş Türkiye'deki düşüşü sınırlayabiliyor.
Şimdi gözler ABD enflasyonunda
Gümüş fiyatı için günün en kritik gelişmelerinden biri ABD'den gelecek enflasyon verisi olacak. Enerji fiyatlarındaki yükseliş ve güçlü ekonomik veriler, ABD Merkez Bankası'nın faiz artırabileceği beklentisini yeniden güçlendirdi.
Faizlerin yükselmesi, faiz getirisi bulunmayan altın ve gümüş açısından kısa vadede baskı yaratabiliyor. Beklentinin altında bir enflasyon verisi ise değerli metaller üzerindeki baskının hafiflemesine yol açabilir.
Tahvil faizleri gümüşün karşısına çıktı
ABD'nin uzun vadeli tahvil faizleri son yılların en yüksek seviyelerine yaklaşırken yatırımcıların faiz getirili varlıklara yönelme eğilimi arttı. Bu durum değerli metaller için önemli bir rakip oluşturuyor.
Gümüş fiyatı üzerinde doların yönü de etkili. Doların güçlenmesi, dolar cinsinden fiyatlanan gümüşü diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından pahalı hale getiriyor.
Ancak piyasada hâlâ gümüş açığı var
Fiyattaki sert düşüşe rağmen gümüş piyasasının temel dengelerinde dikkat çekici bir durum değişmedi. Küresel gümüş piyasasının 2026'yı da üretimin tüketimi karşılayamadığı bir açıkla kapatması bekleniyor.
Bu gerçekleşirse gümüş piyasası üst üste altıncı yılı arz açığıyla tamamlayacak. Dolayısıyla fiyat gerilemesine rağmen fiziki gümüş tarafındaki uzun vadeli sıkışıklık tamamen ortadan kalkmış değil.
Altı yıllık açık 23 bin tonu geçti
2021'den bu yana oluşan toplam gümüş açığının 762 milyon onsu aşması bekleniyor. Bu miktar yaklaşık 23 bin 700 ton gümüşe karşılık geliyor.
Piyasanın yıllardır yeni üretimden daha fazla gümüş tüketmesi, açığın yer üstündeki stoklardan karşılanmasına yol açıyor. Bu durum gümüş fiyatı açısından uzun vadeli destek unsurlarından biri olarak görülüyor.
2026'da da milyonlarca ons eksik kalacak
Son piyasa tahminlerinde 2026 yılı için yaklaşık 46 milyon onsluk yeni bir arz açığı öngörülüyor. Yüksek fiyatların tüketimi azaltmasına rağmen küresel üretimin talebi tamamen karşılaması beklenmiyor.
Bu tablo önceki yıllardaki dev açıkların küçüldüğünü ancak henüz sona ermediğini gösteriyor. Gümüş piyasasının daha dengeli hale gelmesi için talepte daha büyük düşüş veya üretimde güçlü artış gerekiyor.
Madenlerden gelecek gümüş hızla artmıyor
Gümüş arzının en önemli sorunlarından biri üretimin fiyat kadar hızlı tepki verememesi. Dünya gümüş üretiminin önemli bölümü yalnızca gümüş çıkaran madenlerden değil, kurşun, çinko, bakır ve altın madenlerinin yan ürünü olarak elde ediliyor.
Bu nedenle gümüş fiyatı yükseldiğinde bile üretimin kısa sürede büyük miktarda artırılması kolay değil. 2026'da maden üretiminde belirgin bir sıçrama beklenmemesi arz tarafındaki hassasiyeti koruyor.
Güneş paneli talebinde dikkat çekici değişim
Gümüşün son yıllardaki en büyük hikâyelerinden biri güneş enerjisi olmuştu. Ancak rekor fiyatlar panel üreticilerini kullanılan gümüş miktarını azaltmaya ve bazı uygulamalarda alternatif malzemelere yönelmeye itti.
Bu nedenle 2026'da toplam sanayi tipi gümüş tüketiminin gerilemesi bekleniyor. Güneş paneli kurulumları artmaya devam etse bile her panelde kullanılan gümüş miktarının azalması dengeleri değiştiriyor.
Yapay zekâ gümüş için yeni talep kapısı açıyor
Güneş enerjisindeki yavaşlamaya karşılık yeni teknoloji yatırımları gümüş için başka bir talep alanı oluşturuyor. Veri merkezleri, yapay zekâ altyapısı, elektrik şebekeleri ve otomotiv sektörü yüksek iletkenliği nedeniyle gümüş kullanıyor.
Elektronik ekipmanların sayısı arttıkça gümüşün sanayi metali kimliği daha önemli hale geliyor. Bu nedenle gümüş fiyatı yalnızca altın ve faiz hareketlerine değil, küresel teknoloji yatırımlarına da bağlı.
Külçe ve sikkeye talep yeniden yükseliyor
Yüksek fiyatlara rağmen fiziki yatırım talebinde toparlanma bekleniyor. 2026'da külçe ve sikke talebinin çift haneli oranda artabileceği tahmin ediliyor.
Bu değişim önemli çünkü gümüşün sanayi tarafındaki talep kaybının bir bölümü yatırımcılar tarafından telafi edilebilir. Fiziki yatırım talebinin devam edip etmeyeceği, gümüş fiyatı açısından yılın kalan bölümünde yakından izlenecek.
Büyük kurumların tahminleri birbirinden ayrılıyor
Gümüş konusunda kurumsal tahminlerde dikkat çekici bir ayrışma var. JPMorgan, gümüş fiyatı için 2026'nın son çeyreğinde yaklaşık 63 dolar ve yıl genelinde 70 dolar ortalama öngörüyor.
UBS ise daha yukarı yönlü bir rota çiziyor. Bankanın son tahmininde gümüşün 2026 sonunda 70 dolara, 2027'nin ilk yarısında 75 dolara ve gelecek yılın eylül ayında 80 dolara ulaşabileceği öngörülüyor.
Gümüşte bundan sonra dört gösterge belirleyici
Gümüş yatırımcısının önündeki tablo bu nedenle tek yönlü değil. Arz açığı, fiziki yatırım talebi, altının yüksek seyri ve teknoloji yatırımları gümüşü desteklerken yüksek faiz, güçlü dolar ve sanayi talebindeki yavaşlama karşı yönde çalışıyor.
Gümüş fiyatı için bundan sonraki dönemde ABD faiz politikası, altının yönü, fiziki gümüş stokları ve sanayi talebi birlikte izlenecek. 121 dolarlık zirvenin ardından 64 dolar çevresine yaşanan düşüş, gümüşte fırsat kadar yüksek oynaklık riskinin de bulunduğunu gösteriyor.