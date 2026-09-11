Gümüşte sert viraj 121 dolardan 64 dolara indi, şimdi 80 dolar konuşuluyor

Madenlerden gelecek gümüş hızla artmıyor





Gümüş arzının en önemli sorunlarından biri üretimin fiyat kadar hızlı tepki verememesi. Dünya gümüş üretiminin önemli bölümü yalnızca gümüş çıkaran madenlerden değil, kurşun, çinko, bakır ve altın madenlerinin yan ürünü olarak elde ediliyor.

Bu nedenle gümüş fiyatı yükseldiğinde bile üretimin kısa sürede büyük miktarda artırılması kolay değil. 2026'da maden üretiminde belirgin bir sıçrama beklenmemesi arz tarafındaki hassasiyeti koruyor.