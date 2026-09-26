Gümüşte sıkışma büyüdü: 64 doların ardından hangi seviyeler izlenecek?

Sert düşüşün ardından tepki geldi





Hafta içerisinde satışların hızlanmasıyla gümüş 63 dolar bölgesine kadar çekildi. Cuma günü doların ve ABD tahvil faizlerinin zirve seviyelerinden gerilemesi değerli metallere bir miktar nefes aldırdı. Gümüş de bu hareketten destek alarak yeniden 64 doların üzerine çıktı.

Ancak toparlanmanın henüz yeni bir yükseliş trendine dönüştüğünü gösteren güçlü bir teknik sinyal bulunmuyor.