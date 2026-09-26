Gümüşte sıkışma büyüdü: 64 doların ardından hangi seviyeler izlenecek?
Gümüşte sert hareketlerin ardından fiyat 64 dolar çevresinde sıkıştı. Dolar ve tahvil faizlerindeki hareket değerli metalleri baskılarken teknik göstergeler henüz güçlü bir yön vermiyor. Piyasada şimdi 63 dolar desteği ile 66 dolar direnci arasındaki mücadele izleniyor.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Gümüş haftayı kayıpla tamamladı
Gümüş, haftanın son işlem gününde kayıplarının bir bölümünü geri alsa da haftalık bazda negatif bölgede kaldı.
Fiyat cuma günü 64 doların üzerine yeniden çıkarken gün içinde 65 dolar bölgesine doğru toparlanma görüldü. Ancak yükseliş kalıcı olmadı ve gümüş haftayı yaklaşık 64,30 dolar seviyesinde tamamladı.
Sert düşüşün ardından tepki geldi
Hafta içerisinde satışların hızlanmasıyla gümüş 63 dolar bölgesine kadar çekildi. Cuma günü doların ve ABD tahvil faizlerinin zirve seviyelerinden gerilemesi değerli metallere bir miktar nefes aldırdı. Gümüş de bu hareketten destek alarak yeniden 64 doların üzerine çıktı.
Ancak toparlanmanın henüz yeni bir yükseliş trendine dönüştüğünü gösteren güçlü bir teknik sinyal bulunmuyor.
Fed gümüşün önündeki en büyük baskılardan biri
Gümüş fiyatının yönünü belirleyen temel başlıklardan biri ABD Merkez Bankası'nın faiz politikası olmaya devam ediyor.
Fed'in faiz artırımlarını sürdürebileceğine ilişkin beklentiler ABD tahvil faizlerini yüksek tutuyor. Faiz getirisi bulunmayan gümüş açısından yüksek tahvil faizleri yatırımcı talebini sınırlayabiliyor.
Doların güçlenmesi de dolar üzerinden fiyatlanan gümüşün diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından pahalı hale gelmesine neden oluyor.
63 dolar ilk kritik savunma hattı
Teknik görünümde aşağı yönlü hareketlerde 63 dolar çevresi kritik bölge haline geldi.
Son satış dalgasında alıcıların bu seviyelere yakın bölgelerde yeniden piyasaya girmesi dikkat çekti.
Yaklaşık 62,90-63,45 dolar bandının korunması, fiyatın yeniden yukarı yönlü hareket denemesi yapabilmesi açısından önem taşıyor.
63 dolar kırılırsa 60 dolar gündeme gelebilir
Satışların yeniden güçlenmesi ve 63 dolar çevresindeki desteğin kaybedilmesi halinde aşağı yönlü hareketin alanı genişleyebilir.
Teknik analizlerde 62,30 dolar sonraki önemli desteklerden biri olarak gösteriliyor. Bu seviyenin altında 61 dolar ve ardından psikolojik 60 dolar sınırı gündeme gelebilir.
Bu nedenle 63 dolar çevresindeki fiyat hareketi önümüzdeki dönemin yönü açısından yakından izlenecek.
Yukarıda ilk engel 65 dolar
Gümüşün yeniden güç kazanabilmesi için öncelikle 65 dolar çevresindeki satış baskısını aşması gerekiyor.
Fiyat cuma günü bu bölgeyi test etmesine rağmen kazançlarının bir bölümünü geri verdi.
65 doların üzerinde kalıcılık sağlanması, kısa vadeli görünümün yeniden alıcılar lehine değişmeye başladığına yönelik ilk işaretlerden biri olabilir.
66,20 dolar ikinci kritik eşik
Yükselişin devamında yaklaşık 66,20 dolar seviyesi daha güçlü bir direnç olarak öne çıkıyor.
Bu bölgenin aşılması halinde 67 dolar ve son dönemde görülen 67,50 dolar çevresi yeniden hedef haline gelebilir.
Dolayısıyla gümüşte yukarı yönlü senaryonun güç kazanabilmesi için yalnızca 65 doların görülmesi değil, 66 dolar üzerindeki fiyatlamanın da güçlenmesi gerekiyor.
Teknik göstergeler neden kararsız?
Gümüşte dikkat çeken noktalardan biri teknik göstergelerin aynı yönde güçlü sinyal üretmemesi.
Göreceli Güç Endeksi nötr bölge çevresinde bulunurken trendin gücünü ölçen göstergeler de belirgin bir yön oluşmadığına işaret ediyor.
Bu tablo, fiyatın güçlü bir yükseliş veya düşüş trendinden çok kritik seviyeler arasında yön aradığı bir döneme girdiğini gösteriyor.
Daralan hareket yeni kırılmanın habercisi olabilir
Son işlemlerde gümüş fiyatındaki hareket aralığının daralması da piyasada yakından izleniyor.
Volatilitenin düşmesi tek başına fiyatın hangi yöne gideceğini göstermiyor. Ancak uzun süren sıkışmaların ardından fiyatın mevcut işlem bandının dışına çıkması daha sert hareketlere yol açabiliyor.
Bu nedenle 63-66 dolar arasındaki bölge önümüzdeki günlerde daha fazla önem kazanabilir.
Dolar ve tahvil faizleri belirleyici olacak
Gümüş yatırımcısının izleyeceği iki önemli gösterge dolar ve ABD tahvil faizleri olacak.
Tahvil faizlerinin yeniden yükselmesi ve doların güçlenmesi halinde gümüş üzerindeki satış baskısı artabilir.
Tersi senaryoda tahvil faizlerinin gerilemesi ve doların değer kaybetmesi, gümüşün 65-66 dolar bölgesindeki dirençleri yeniden test etmesini kolaylaştırabilir.
Önümüzdeki hafta kritik veriler geliyor
Yeni haftada ABD'den gelecek ekonomik veriler Fed'in faiz patikasına ilişkin beklentileri yeniden şekillendirebilir.
Enflasyon göstergeleri, ekonomik aktivite verileri ve istihdam piyasasına ilişkin rakamların güçlü gelmesi, faizlerin daha uzun süre yüksek kalacağı beklentisini destekleyebilir.
Beklentilerin altında kalan veriler ise tahvil faizleri ve dolar üzerinden gümüş üzerindeki baskıyı azaltabilir.
Gümüşte iki senaryo öne çıkıyor
Gümüş yeni haftaya oldukça kritik bir fiyat aralığında giriyor. 63 dolar çevresindeki desteğin korunması ve fiyatın yeniden 65 dolar üzerine yerleşmesi halinde 66,20 ve 67 dolar seviyelerine doğru hareket alanı oluşabilir.
Buna karşılık 63 dolar desteğinin kaybedilmesi halinde 62,30 doların ardından 61 ve 60 dolar seviyeleri yeniden gündeme gelebilir.
Bu nedenle gümüş yatırımcısı açısından önümüzdeki dönemin temel sorusu fiyatın 63-66 dolar arasındaki sıkışmadan hangi yönde çıkacağı olacak.