Gümüşte tarihi patlama: Bankalar 2026 ve 2027 tahminlerini açıkladı

OCBC ise 2027 başı için 53.80 dolar seviyesini öngörüyor. ING Group ve LBBW de fiyatların 49-55 dolar arasında daha dar bir bantta hareket edeceğini ifade etti. Morgan Stanley ise 2025 sonunu 46 dolar, 2026 sonunu ise 51.70 dolar seviyesinde öngörerek daha temkinli bir tablo çizdi.