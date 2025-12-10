Gümüşte tarihi patlama: Bankalar 2026 ve 2027 tahminlerini açıkladı
Gümüş tarihi rekorunu 61 doların üzerine taşıyarak, yıl başından bu yana değerini ikiye katlarken küresel bankalardan da heyecanlandıran ralli için çarpıcı tahminler geldi. UBS, Bank of America ve Citi gibi devler fiyatın 60-65 dolar bandına tırmanacağını öngörürken, birçok bankada geri çekilme riskine dikkat çekti. İşte, gümüş fiyatlarında önümüzdeki iki yıllık beklenti...
Yatırımcı talebindeki artışla hızla yükselen gümüş, tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Yıl başından bu yana iki katından fazla değer kazanan gri metal, ilk kez ons başına 61 doların üzerine çıktı.
Rekor üstüne rekor kıran gümüşe yatırımcı ilgisi katlanarak artarken, bankaların gümüş fiyatları için 2 yıllık son tahminleri de belli oldu.
2026’nın üçüncü çeyreği için listedeki en yüksek tahmini Bank of America verdi.
İşte, rekor kıran gümüş fiyatlarında çarpıcı tahminler...
Agresif yükseliş bekleyenler
Gümüşte en iyimser beklentiler UBS, Bank of America Merrill Lynch, ANZ Bank, Citigroup ve Macquarie Group’tan geldi.
UBS, 2026'nın ilk üç çeyreğinde gümüş fiyatının 60 dolara çıkacağını öngörürken, Bank of America 2026’nın üçüncü çeyreğinde gümüşün 65 doları göreceğini belirtti.
ANZ Bank da gümüş fiyatlarının 2026'nın ikinci çeyreğinde 61.54 dolarla zirve yapacağını, Citigroup 2026 başında, Macquarie Group ise 2026 ortasında gümüşün 60 dolar seviyesine ulaşacağını öngmrdü.
Yatay–ılımlı seyir öngörenler
Fiyatların 50–55 dolar bandında dengeleneceğini düşünen kurumlar ise Standard Chartered, BNP Paribas ve OCBC Bank oldu. BNP Paribas, 2026 sonu için 54.50 dolarlık daha ılımlı bir tahmin paylaşırken, Standard Chartered 2026’yı 57 dolarla kapatacağını düşünüyor.
OCBC ise 2027 başı için 53.80 dolar seviyesini öngörüyor. ING Group ve LBBW de fiyatların 49-55 dolar arasında daha dar bir bantta hareket edeceğini ifade etti. Morgan Stanley ise 2025 sonunu 46 dolar, 2026 sonunu ise 51.70 dolar seviyesinde öngörerek daha temkinli bir tablo çizdi.
Sert düşüş ihtimalini değerlendirenler
Bazı kurumlar ise düşüş yönlü seyre işaret etti. Peel Hunt LLP, fiyatların 2025 sonunda 47.50 dolardan başlayarak 2027 başında 35 dolara kadar gerilemesini bekliyor. Benzer şekilde Panmure Liberum, 2027 başı için 35.70 dolar hedefi verirken, Emirates NBD aynı dönem için 35.32 dolarlık bir tahmin açıkladı.
Intesa Sanpaolo fiyatların 43-46 dolar aralığında sıkışacağını öngörürken, Deutsche Bank 2025 sonu için 41 dolarlık yıl sonu tahminiyle listedeki en düşük beklentilerden birini paylaştı.
JPMorgan da kademeli yükselişe işaret ederek 2027 ilk çeyreği için 58.40 dolarlık bir hedef açıkladı.
Commerzbank ise daha istikrarlı bir yükselişten yana pozisyon alarak fiyatların 2027 başında 59 dolara ulaşacağını öngördü.