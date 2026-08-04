Gümüşte yeni dalga kapıda: Kritik seviyeler açıklandı
Değerli metallerde son dönemde yaşanan sert kayıpların ardından yukarı yönlü hareketlenme başladı. Ancak yatırımcıların gözü altından çok gümüşe çevirdi. Gümüşte fiyatların uzun süredir sıkıştığı kritik eşik korunurken, teknik görünüm bir sonraki sert hareketin hangi seviyelerde başlayabileceğine işaret ediyor.
Altın ve gümüş fiyatları dip sevilerin ardından sıçramaya hazırlanırken piyasada en dikkat çekici görünüm gümüşte yaşanıyor. Analistler fiyatların kritik destek bölgesinde tutunmaya çalıştığını, bu seviyenin kırılması ya da korunması durumunda gümüşte farklı bir tablonun ortaya çıkacağını belirtiyor.
Ons gümüş saat 10.00 itibarıyla 59.04 dolarla yükseliş ivmesini sürdürürken gümüşün gramı da 90,10 TL'ye yükselerek önceki kapanışa göre yüzde 1,27 değer kazandı.
Gümüş için kritik seviyeler
Gümüşte yatırımcılar temkinli pozisyon alırken, teknik görünümde 56-57 dolar bandı ons gümüş için en önemli destek bölgesi olarak öne çıkıyor. Analistlere göre fiyatın bu seviyenin altına sarkması halinde satış baskısı hızlanıp ons gümüş için 51-52 dolar aralığı gündeme gelebilir.
Öte yandan 59 doların aşılması durumunda gümüşün 61-62 dolar bandına doğru yeni bir yükseliş hareketi başlatacağı öngörülüyor.
Altın da yön arıyor
Altın fiyatları ise ABD tahvil faizlerindeki gerilemeye rağmen dolardaki güçlenme ile baskı altında kalmaya devam ediyor.
Teknik açıdan ons altın için de 4.020-4.040 dolar bandının önemli destek seviyesi olduğunu belirtiliyor. Bu eşiğin aşağı yönlü hareketinde ons altın için 3.930-3.950 dolar aralığının gündeme gelmesi yukarı yönlü hareketinde ise 4.100 doların üzerinde kalıcılık sağlanması bekleniyor. Bu durumda da altının 4.180-4.200 dolar bandına yönelebileceği belirtiliyor.
Analistler, hem altın hem de gümüşte piyasaların yeni bir makroekonomik veya jeopolitik katalizör beklediğini, bu nedenle mevcut sıkışık görünümün güçlü bir kırılmayla sonlanabileceğini öngörüyor. Özellikle gümüşte kritik destek ve direnç seviyelerinin yakından takip edilmesi gerektiği belirtiliyor..