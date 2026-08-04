Gümüşte yeni dalga kapıda: Kritik seviyeler açıklandı

Analistler, hem altın hem de gümüşte piyasaların yeni bir makroekonomik veya jeopolitik katalizör beklediğini, bu nedenle mevcut sıkışık görünümün güçlü bir kırılmayla sonlanabileceğini öngörüyor. Özellikle gümüşte kritik destek ve direnç seviyelerinin yakından takip edilmesi gerektiği belirtiliyor..