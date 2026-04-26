Gümüşte yeni ralli mi başlıyor? 4 kat artış senaryosu masada
Ocak ayında 121,64 dolar ile zirve yapan gümüş fiyatları, 75-80 dolar bandında dengelenirken piyasada yön arayışı sürüyor. 26 Nisan itibarıyla ons fiyatı 76,4 dolar seviyesinde işlem görürken, analistler farklı senaryolara dikkat çekiyor. Faiz baskısının devam etmesi halinde daha sınırlı bir seyir öngörülürken, altın-gümüş oranının tarihi seviyelere dönmesi durumunda fiyatların 150-300 dolar aralığına kadar yükselebileceği belirtiliyor. Uzmanlar, mevcut seviyelerin "adil değer"in üzerinde olabileceğini ancak kısa vadede yukarı yönlü eğilimin devam edebileceğini ifade ediyor.
Ocak ayında 121,64 dolarlık zirvesinin ardından 75-80 dolar bandında dengelenme eğilimi gösteren gümüş fiyatları yatırımcıları endişelendiriyor.
Küresel piyasalarda 26 Nisan 2026 itibarıyla ons gümüş 76,414 dolar civarında işlem görüyor.
Analistler ne diyor?
Analistler, gümüş fiyatlarına ilişkin üç farklı senaryo üzerinde duruyor. Buna göre, temel senaryoda fiyatların 85-140 dolar aralığında seyretmesi beklenirken, faiz baskısının sürmesi halinde 60-90 dolar bandında dengelenebileceği öngörülüyor.
İyimser tabloda ise altın-gümüş oranının tarihi seviyelere dönmesi durumunda fiyatların 150-300 dolara kadar yükselebileceği ifade ediliyor.
Fiyat beklentileri yukarı yönlü
JPMorgan Chase ve London Bullion Market Association verilerine göre, yıl genelinde ons gümüş fiyatının 79-81 dolar aralığında seyretmesi, 84 dolar seviyesinin ise test edilmesi mümkün görülüyor.
"Fiyatlar gerçek değerinin üzerinde"
Commerzbank Döviz ve Emtia Araştırmaları Başkanı Thu Lan Nguyen ise yayımlanan son raporda gümüşün teorik olarak daha düşük seviyelerde fiyatlanması gerektiğine dikkat çekti. Nguyen, metalin "adil değerinin" yaklaşık 40 dolar/ons civarında olabileceğini belirtti.
Nguyen ayrıca, "Gümüş fiyatlarının büyük ölçüde altın tarafından yukarı çekilmiş olması mümkün. Değerleme modelleri de gümüş fiyatlarının altınla birlikte hareket ettiğini gösteriyor" değerlendirmesinde bulundu.
Gümüşün tek başına ele alındığında görece yüksek seviyelerde bulunduğunu ifade eden Nguyen, buna rağmen kısa vadede yükseliş eğiliminin sona ermesinin beklenmediğini kaydetti.
Küresel riskler fiyatlamayı etkiliyor
Öte yandan, İran kaynaklı enerji gerilimi ve küresel enflasyon endişeleri, altın ve gümüş gibi faiz getirisi olmayan varlıklarda dalgalanmaya yol açıyor.
Artan fiyatların ardından perakende talepte sınırlı bir zayıflama da gözlemleniyor.