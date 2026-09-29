Gümüşte yükseliş bekleyenleri şaşırtan hareket: Gözler bu haftada
Gümüşte geçen hafta başlayan satış dalgası yeni haftada da hız kesmedi. Geçen haftayı yüzde 4,3 kayıpla 64,71 dolardan tamamlayan gümüşün ons fiyatı, haftanın ikinci işlem gününde 61,295 dolar seviyesine geriledi. Güçlü dolar ve yüksek tahvil getirileri fiyatları baskılarken, yatırımcıların gözü şimdi Fed'in faiz patikasına yön verebilecek kritik ABD verilerinde.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Gümüş fiyatlarında geçen hafta etkili olan satışlar yeni haftada da devam ediyor.
Güçlenen dolar, yüksek tahvil getirileri ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentiler, değerli metal üzerinde baskı oluşturmayı sürdürüyor. COMEX'te en yakın vadeli gümüş kontratı geçen haftayı yüzde 4,3 kayıpla ons başına 64,71 dolardan tamamladı. Haftanın ikinci işlem gününde ise gümüşün ons fiyatı 61,295 dolar seviyesinde seyrediyor. Böylece değerli metal, yeni haftada da aşağı yönlü görünümünü koruyor.
Düşüşte, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri daha uzun süre yüksek tutabileceği beklentisi öne çıktı. CME Group'un FedWatch göstergesine göre bankanın bir sonraki toplantısında yeni bir faiz artırımına gitme ihtimali yaklaşık yüzde 68'e ulaştı.
Faizlerin ve tahvil getirilerinin yüksek seyretmesi, faiz getirisi sağlamayan gümüşe olan ilgiyi azaltırken doların güçlenmesi de değerli metal üzerinde baskı oluşturdu.
Hürmüz'deki çıkmaz da fiyatları etkiledi
Piyasaların takip ettiği bir diğer başlık Hürmüz Boğazı'ndaki deniz taşımacılığı güzergahına ilişkin görüşmeler oldu. Müzakerelerin çıkmaza girmesi, enerji maliyetlerinin yüksek kalabileceği endişelerini artırarak piyasalardaki temkinli havayı destekledi.
Yüksek enerji maliyetlerinin enflasyon üzerindeki olası etkileri nedeniyle Fed'in atacağı adımlar da daha yakından izlenmeye başladı.
Gümüş için kritik hafta
Fiyatların bundan sonraki yönünde ABD'den gelecek ekonomik veriler belirleyici olabilir. Çarşamba günü büyüme rakamları ile Fed'in yakından izlediği PCE enflasyon göstergesi, cuma günü ise aylık istihdam raporu açıklanacak.
Fed'in son toplantısının tutanakları 7 Ekim'de yayımlanacak. Bankanın bir sonraki olağan faiz kararı ise 28 Ekim'de belli olacak.
COMEX depolarından 7,2 milyon ons çıktı
Fiyatlardaki düşüş sürerken gümüş stoklarında da hareketlilik yaşandı. Eylül ortasında COMEX depolarında yaklaşık 330,1 milyon ons gümüş bulunurken, bunun 232,8 milyon onsun üzerindeki bölümünü "eligible" kategorisindeki stoklar, 97,3 milyon onsunu ise teslimata hazır kayıtlı stoklar oluşturdu.
Önceki hafta depolardan yaklaşık 7,2 milyon ons gümüş çıktığı bildirildi. Ancak teslimat bildirimleri, söz konusu miktarın tamamının hemen fiziksel olarak depolardan çıkarıldığı anlamına gelmiyor.
Arz tarafında hızlı artış zor
Gümüşün orta ve uzun vadeli görünümünde arz yapısı da öne çıkıyor. Metalin büyük bölümü bakır, kurşun ve çinko üretimi sırasında yan ürün olarak elde edildiği için fiyatlar yükselse bile üretimin kısa sürede artırılması kolay olmuyor.
ABD'de ise gümüş ithalatına yönelik herhangi bir gümrük vergisi veya miktar kısıtlaması uygulanmıyor. Ocak ayında işlenmiş kritik minerallerle ilgili alınan idari karar da gümüş için doğrudan vergi veya kota getirmedi.