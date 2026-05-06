Gümüşte yükseliş hızlandı: Gözler 80 dolar seviyesinde!
Gümüş fiyatları, ABD dolarındaki zayıflama ve Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmelerin etkisiyle yeniden yükselişe geçti. Donald Trump'ın İran ile yürütülen görüşmelerde "büyük ilerleme" sağlandığını açıklaması piyasalarda risk iştahını artırırken, gümüş/dolar paritesi 78 dolar seviyesinin üzerine çıktı. Teknik göstergelerin de yükselişi desteklediği belirtilirken, analistler 78,70 dolar ve ardından 80 dolar seviyesinin gündeme gelebileceğini değerlendiriyor.
Gümüş fiyatları, ABD dolarındaki zayıflama ve jeopolitik gelişmelerin etkisiyle yükseliş kaydetti. Gümüş/dolar paritesi, önceki iki seansta yaşanan kayıpları geri alarak 78 dolar seviyesinin üzerine çıktı.
Gümüş şu sıralarda ise 77 dolar seviyesinde işlem görüyor.
ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'daki savaşın sona erebileceğine yönelik açıklamaları, piyasalarda risk iştahını artırırken değerli metalleri de destekledi.
Trump, Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere eşlik edeceğine yönelik çalışmaların durdurulduğunu açıklarken, Tahran ile yürütülen barış görüşmelerinde "büyük ilerleme" sağlandığını ifade etti.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da İran'a yönelik askeri operasyonların hedeflerine ulaştığını ve saldırı aşamasının sona erdiğini söylemişti.
Teknik göstergeler yükselişi destekliyor
Piyasalarda teknik görünümün de gümüş fiyatlarını desteklediği değerlendiriliyor. Bu hafta oluşan daha yüksek dip seviyeleri ve çarşamba günkü güçlü yükseliş hareketinin, trend dönüşü ihtimalini artırdığı belirtiliyor.
Momentum göstergeleri arasında yer alan Göreceli Güç Endeksi'nin (RSI) 60 seviyesinin üzerinde seyretmesi ve MACD göstergesinin pozitif sinyaller üretmeye devam etmesi, alıcıların piyasadaki ağırlığını koruduğuna işaret ediyor.
İlk direnç 78 dolar, hedef 80 doların üzeri
Analizlerde, yukarı yönlü hareketlerde ilk önemli direnç seviyesinin 78 dolar olduğu belirtilirken, son fiyat hareketlerinin bir Gartley formasyonu (fiyatlarda yön değişimi sinyali veren teknik yapı) oluşturabileceği ifade ediliyor.
Bu senaryoda gümüş fiyatlarının önce 78,70 dolar seviyesine, ardından da 80 doların üzerine yönelme potansiyeli taşıdığı değerlendiriliyor.
Söz konusu seviye, nisan ayı sonundaki düşüş hareketinin yüzde 78,2 Fibonacci düzeltme seviyesine (fiyat hareketlerinde olası destek ve direnç noktalarını gösteren teknik gösterge) karşılık geliyor.
Öte yandan, fiyatların 72,17 dolar seviyesinin altına gerilemesi halinde yükseliş beklentisinin zayıflayabileceği ve odağın yeniden 68,30 dolar bölgesine kayabileceği belirtiliyor.