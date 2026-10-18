Gümüşte yüzde 50'yi aşan çöküş! Küresel ekonomi için çapıcı uyarı

Gümüşteki düşüş neyin habercisi?

Gümüşte rekor seviyeden yaşanan yüzde 50'yi aşan kayıp, küresel ekonominin yönüne ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Uzmanların dikkat çektiği temel risk, fiyatlardaki gerilemenin ekonomik faaliyetlerdeki olası yavaşlamayı önceden yansıtması. Bununla birlikte gümüş fiyatlarının dolar, faiz beklentileri, yatırımcı işlemleri ve sanayi talebi gibi birçok değişkenden etkilendiği unutulmamalı. Bu nedenle düşüş, kesin bir durgunluk göstergesi değil, izlenmesi gereken olası bir uyarı olarak değerlendiriliyor.