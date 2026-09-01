Gümüşün kaderini belirleyecek 3 eşik: Sert düşüş sonrası yeni tahminler geldi

Massabni'ye göre fiyatın 68 doları ve ardından 70 doları geri kazanması, son düşüşün daha geniş yükseliş trendi içindeki sağlıklı bir düzeltme olduğu görüşünü güçlendirebilir. 70 dolar üzerinde kalıcı bir hareket ise düzeltmenin büyük ölçüde sona erdiğine yönelik daha güçlü bir sinyal verebilir.