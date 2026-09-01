Gümüşün kaderini belirleyecek 3 eşik: Sert düşüş sonrası yeni tahminler geldi
Gümüşte 70 doların ardından başlayan sert düşüş yatırımcıları tedirgin ederken gözler bir sonraki harekete çevrildi. Analist Simon-Peter Massabni gümüşün kaderini belirleyecek önemli bir sınavla karşı karşıya olduğunu belirtirken, düşüşün daha da derinleşebileceği uyarısında bulundu.
70 dolara kadar çıkan ve iki ayın en yüksek seviyesine ulaşan gümüş fiyatları Fed Başkanı Kevin Warsh'ın şahin mesajlarının ardından 66 dolara kadar geriledi.
Sarış baskısı güçlü yükselişin ardından gümüşte düşüşün ne kadar devam edeceği sorusunu yeniden gündeme getirdi.
Gümüş neden sert düştü?
XS.com İş Geliştirme Başkanı Simon-Peter Massabni'ye göre kar realizasyonları, uzun pozisyonların tasfiye edilmesi ve güçlü yükselişin ardından gelen teknik düzeltme satış baskısını artırdı.
Fed'e yönelik faiz beklentilerinin değişmesi de düşüşü hızlandırdı.
Fed beklentileri gümüşü de vurdu
Warsh'ın açıklamalarının ardından piyasalar eylül ayında faiz artırımı ihtimalini daha güçlü biçimde fiyatlamaya başlarken yüksek faiz beklentisi ABD tahvil getirilerini ve doları desteklerken gümüş ve altın gibi faiz getirisi bulunmayan değerli metaller üzerinde baskı yarattı.
Gümüşte yükseliş sona mı erdi?
Massabni'ye göre 70 dolardan 66 dolar civarına yaşanan sert geri çekilme, gümüşteki genel yükseliş trendinin sona erdiğini göstermek için yeterli değil.
Analist mevcut hareketin, güçlü rallinin ardından gelen bir yeniden fiyatlama ve teknik düzeltme olabileceğini düşünüyor.
Bu noktada 66 dolar seviyesi gümüşte kan kaybını durduracak kritik eşik olarak öne çıkıyor. Massabni'ye göre bu seviye alıcıların yeniden piyasaya girip girmeyeceğini göstermesi açısından da önemli bir test olacak.
Önce 68, ardından 70 dolar
Gümüşün 66 dolar üzerinde tutunması durumunda yukarı yönlü hareket açısından ilk önemli seviye 68 dolar olacak. Ardından gözler yeniden 70 dolara çevrilecek.
Massabni'ye göre fiyatın 68 doları ve ardından 70 doları geri kazanması, son düşüşün daha geniş yükseliş trendi içindeki sağlıklı bir düzeltme olduğu görüşünü güçlendirebilir. 70 dolar üzerinde kalıcı bir hareket ise düzeltmenin büyük ölçüde sona erdiğine yönelik daha güçlü bir sinyal verebilir.
Peki gümüşte 66 dolar eşiği kırılırsa ne olacak?
Massabni gümüşte 66 dolarlık eşiğin aşağı yönlü kırılması, ABD tahvil getirilerinin yükselmesi ve doların güçlenmeye devam etmesiyle gri metalde daha derin bir düzeltme yaşanabileceğine dikkat çekiyor.
Gümüşte bundan sonra ne olacak?
Bundan sonrası için ABD enflasyonu, istihdam verileri ve Fed beklentileri ile birlikte Orta Doğu'daki gelişmeler ile petrol fiyatları da gümüşün kaderi için yakından izlenecek.
Massabni, gümüşte genel yükseliş döngüsünün sona erdiğini söylemek için henüz yeterli kanıt bulunmadığını düşünürken kısa vadede ise tablonun şekillenmesinde 66 dolar desteği, ardından 68 ve 70 dolar seviyeleri öne çıkıyor.