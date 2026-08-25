Gümüşün kaderini belirleyecek kritik seviye açıklandı
Gümüşün gramı 104 lirayı aşarken, ons gümüş de 70 dolar sınırına dayandı. Gümüşte yükseliş ivmesi bugün yüzde 1,75'lik geri geçilme ile duraklasa da teknik göstergeler yukarı yönlü hareketin devam edeceğini gösteriyor. Piyasalar merakla gümüş fiyatlarındaki hareketi izlerken, analistler yükselişin kaderini belirleyecek kritik direnç noktasını açıkladı.
Gümüş fiyatlarında son dönemde başlayan toparlanma güç kazanıyor. Cuma günü 100 günlük hareketli ortalamanın üzerinde kapanış yapan gümüş, haftanın ilk işlem gününde de bu bölgeye yakın seyrini korudu.
Ons gümüşte 69,92-70,02 dolar aralığının aşılması halinde yükselişin 72 dolar bölgesine doğru devam edebileceği değerlendiriliyor.
Gümüşte 72 dolar kritik
Teknik görünümde asıl sınavın 72 dolar civarında yaşanması bekleniyor. Gümüşün 200 günlük hareketli ortalaması 72,03 dolar seviyesinde bulunurken, önceki fiyat hareketlerinden gelen direnç de aynı bölgede yoğunlaşıyor.
Bu nedenle 72 doların üzerinde kalıcı bir hareket, mevcut yükselişin kısa süreli bir toparlanmadan daha güçlü bir harekete dönüşebileceğine işaret ediyor.
Bu seviyenin aşılamaması halinde ise satış baskısının yeniden güçlenmesi bekleniyor.
İlk hedef 76,6 dolar
Gümüşün geçen hafta uzun süredir altında kaldığı düşüş trendini yukarı kırması da yükseliş beklentilerini güçlendiriyor.
Teknik analizde yükselişe dönüş işareti olarak değerlendirilen bu hareketin devam etmesi halinde, 72 doların ardından 76,6 dolar bir sonraki önemli seviye olarak öne çıkıyor.
Daha uzun vadeli teknik görünüm ise çok daha yüksek seviyelere işaret etse de bunun için gümüşün öncelikle 72 dolar çevresindeki güçlü direnci aşması gerekiyor.