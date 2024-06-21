GÜNCEL İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZLERİ: Banka banka faiz oranları! 100 bin TL'nin geri ödemesi değişti Finansman ihtiyacı olan vatandaşların kredi arayışları sürüyor. Gecelik faiz, dün yüzde 47,02’ye kadar gerileyerek son 3 ayın en düşük seviyesini gördü. Kurban Bayramı tatili öncesi düşüş gösteren ihtiyaç kredisi faiz oranları da takip ediliyor. 100 bin TL ihtiyaç kredisinin 12 aylık geri ödemesi ise bazı bankalarda 136 bin TL oldu. Peki, 12 ay vadeli 100 bin TL’nin faiz oranı ne kadar?

Kurban Bayramı tatili öncesi gerileyen ihtiyaç kredisi faizlerindeki son durum merak ediliyor. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, 5 Haziran’da yüzde 52,83 seviyesinde bulunan gecelik faiz, dün yüzde 47,02’ye kadar geriledi. Böylece gecelik faizlerde son 3 ayın en düşük seviyesi görüldü. Merkez Bankası verilerine göre ihtiyaç kredisi faiz oranlarında da bu yıl 29 Mart haftasında tüm bankaların ortalamasında yüzde 86,15 ile zirve görülmüştü. 1 | 13

7 Haziran rakamlarına göre ortalama ihtiyaç kredisi faiz oranında yüzde 75,02’ye kadar gerileme gerçekleşti. Bazı bankalar tarafından sunulan en düşük ihtiyaç kredisi faizlerine göre ise 100 bin TL’nin 12 ay vadede geri ödemesi, 136 bin TL’ye kadar geriledi. Söz konusu geri ödeme; bütün bankaların ortalamasına göre bugün bile 150 bin TL’ye yakın seyrediyor. 2 | 13

Peki, tüketici bankadan 100 bin TL ihtiyaç kredisi aldığında ne kadar ödeyecek? 12 ay vadeli 100 bin TL’nin faiz oranı, aylık taksit miktarı ve toplam geri ödeme tutarı ne kadar oldu? İşte banka banka ihtiyaç kredi faizleri... 3 | 13