Gündelik çalışanlara emeklilik yolu açılıyor! Çalıştıranlara prim indirimi ve devlet desteği

Ev hizmetlerinde çalışanların yıllık ücretli izin hakları da çalışma süresine ve yaşlarına göre belirleniyor.

En az 1 yıl çalışanlar 2 hafta ücretli izin hakkına sahip oluyor.

18 yaşından küçük veya 50 yaşından büyük çalışanlar ise en az 3 hafta ücretli izin kullanabiliyor.

Evde çalışanların haftada bir gün tatil hakkı da bulunuyor.

Haftalık 45 saati aşan çalışmalar için fazla çalışma ücreti ödenmesi gerekiyor.