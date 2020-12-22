Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (22 Aralık 2020) Yeni günün başlangıcında, piyasalar ve ekonomi gündemine dair öne çıkan başlıklar...

Piyasalarda ve dünya gündeminde salgına ilişkin yaşanan mutasyon endişeleri devam ediyor. 1 | 10

..:: PİYASALARDA BUGÜN ::.. Yurt dışı piyasalar: Dün özellikle Avrupa borsalarında ardından da ABD endekslerinde yaşananan sert kayıplar, bu sabah itibarıyle Asya borsalarında da etkisini sürdürüyor. ABD vadelilerinde de sınırlı da olsa kayıplar yaşanıyor. 2 | 10

Piyasalara nefes aldırması beklenen ABD'de COVID-19 destek paketinde tarafların dün 900 milyar dolar üzerinde uzlaşmasının ardından bugün de karar Temsilciler Meclisi ve Senato'dan geçti. Ancak mutaasyon haberleri paketi piyasalar üzerindeki etkisini kaybetmesine neden oluyor. 3 | 10