Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (23 Aralık 2020) Yeni günün başlangıcında, piyasalar ve ekonomi gündemine dair öne çıkan başlıklar...

..:: PİYASALARDA BUGÜN ::.. Yurt içi: Merkez Bankası'nın yarın açıklayacağı faiz kararına odaklanan yurt içi piyasalarda, dolar/TL'de yatay bir bekleyiş hakim. Hafta başında dünya piyasalarıyla bilrikte yaşanan dalgalanmaya rağmen Türk Lirası, dolar karşısında 3. günde de 7,65'ler düzeyinde kalmayı sürdürüyor. Üst üste 6 gündür devam eden düşüşün ardından 9,30'un da altını gören euro/TL'de bu sabah ise hafif yukarı seyir mevcut. Euro/TL 9,33'lerden işlem görüyor. 1 | 8

Yurt dışı: Asya borsalarında, bugün ağırlıklı olarak yeşil ekranlar dikkat çekiyor. Japonya dışı MSCI Asya-Pasifik Endeksi, 3 günlük düşüşün ardından bugün yüzde 0,1 civarı da olsa pozitif. ABD vadelileri ise Trump'ın 900 milyar dolarlık teşvik paketini veto tehdidiyle birlikte ekside seyrediyor. 2 | 8

Altın ve petrol: ABD'de açıklanan haftalık petrol stok verilerinde beklenmedik artış uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarını geriletti. Brent petrol, 10 gün sonra 50 doların altına indi. ABD'de Başkan Trump'ın koronavirüs yardım paketini imzalamama tehdidi sonrasında gerileyen altın fiyatları, zayıf ABD Doları'ndan destek alarak yönünü yukarı çevirdi. Dün akşam 1.858 dolara kadar gerileyen spot altının onsu bu sabah saatlerinde 1.867 dolar düzeyinde. 3 | 8