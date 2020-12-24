Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (24 Aralık 2020) Yeni günün başlangıcında, piyasalar ve ekonomi gündemine dair öne çıkan başlıklar...

Bugün tüm gözler yılın son faiz kararını açıklayacak olan Merkez Bankası'nda olacak. TCMB'nin kararı her zaman olduğu gibi saat 14.00'te açıklanacak. Piyasa beklentileri politika faizinin 150 baz puan civarında artırılacağı yönünde oluştu. Geçen ay Naci Ağbal başkanlığındaki ilk toplantıda TCMB, enflasyon görünümüne dair risklerin bertaraf edilmesi ve dezenflasyon sürecinin yeniden tesisi amacıyla politika faizini 475 baz puan artırarak beklentilere paralel yüzde15'e yükseltmişti. 1 | 10

Anketler ne diyor? AA Finans'ın PPK Beklenti'ne katılan 21 ekonomistin 19'u faiz artışı beklerken artış oranı öngörüsü 75 baz puan ile 200 baz puan arasında farklılık gösteriyor. Reuters anketine katılan 18 kurumun tamamı politika faizinde artış bekliyor. Tahminlerin medyanı 150 baz puan oldu. Foreks anketinde ise gösterge haftalık repo faizinin yüzde 15,00 seviyesinden yüzde 16,50 seviyesine yükseltileceği yönünde oluştu. Ankete katılan 23 ekonomistin 21'i faiz artırımı kararı alınacağı, 2'si ise faizin sabit bırakılacağı görüşünü savundu. 2 | 10

..:: PİYASALARDA BUGÜN ::.. Yurt içi: Döviz piyasalarındaki yatay hareketler bu sabah da devam ediyor. Dolar/TL hafta genelinde olduğu gibi 9,65 civarında dengelenirken euro/TL 9,33-9,34 aralığında değerleniyor. 3 | 10