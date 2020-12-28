Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (28 Aralık 2020) Yeni günün başlangıcında, piyasalar ve ekonomi gündemine dair öne çıkan başlıklar...

Yılın son haftasının ilk gününde, yurt içi ve yurt dışı piyasalarda fiyatlanmacak önemli bir ekonomik veri bulunmuyor. Ancak Türkiye'de ekonomi ve siyasetin gündemi oldukça yoğun geçecek... Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 2021 yılı boyunca uygulanacak asgari ücret bugün belli oluyor. Öte yandan yılın son Bakanlar Kurulu toplantısı da takip edilecek. 1 | 9

..:: PİYASALARDA BUGÜN ::.. Yurt içi: Merkez Bankası'nın beklentileri aşan faiz artırımı kararıyla dolar/TL ve Euro/TL kurlarında geçen hafta kayda değer düşüşler yaşanmıştı. Türk Lirası, dolar ve euro karşısında yılın son haftasına sakin başladı. Dolar/TL 7,56-7,57 düzeyinde; euro/TL ise 9,24'lerde değerleniyor. 2 | 9

Yurt dışı: Küresel piyasalar Noel tatili arefesinde ABD Başkanı Trump'ın, COVID-19 destek yardımclaırnın da olduğu 2,3 milyar dolarık paketi imzalamasının etkisiyle pozitif seyrediyor. Asya borsalarının tamamı yükselirken ABD vadelileri de yüzde 0,50'lerin üzerinde artıda. 3 | 9