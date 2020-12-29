Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (29 Aralık 2020) Yeni günün başlangıcında, piyasalar ve ekonomi gündemine dair öne çıkan başlıklar...

Yılbaşı nedeniyle veri anlamında sakin geçen haftanın ikinci günü, yurt içinde ekonomi güven endeksi, bankacılık sektörü aylık raporu izlenecek. Günün en önemli gündem maddesi ise Türkiye ile İngiltere arasında imzalanacak serbest Ticaret Anlaşması olacak. Birleşik Krallık ile Serbest Ticaret Anlaşması’nın (STA) imza töreni saat 15.30'da başlayacak. 1 | 8

..:: TÜRKİYE'DEN SON HABERLER ::.. Erdoğan: Gümrük Birliği'nden sonra en önemli anlaşma - Dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere ile bugün imzalanacak anlaşmaya değindi ve "Gümrük Birliği Anlaşması'ndan sonraki en önemli ticari anlaşmamız olacaktır" ifadelerini kullanıdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, okullarda yüz yüze eğitim arasını 15 Şubat 2021'e kadar uzattıklarını açıkladı. 2 | 8

Sektörler ayrıntıları bekliyor: Ticaret Bakanı Liz Truss, “imzalamayı planladığımız anlaşma gümrük vergisi alınmayan düzenlemeleri sürdürecek ve ticaret ilişkimizi destekleyecek” şeklindeki açıklaması, ihracatçı sektörlerin beklentilerini karşılayacak ifadeyi içeriyor. Ancak üzerinde anlaşmaya varıldığı belirtilen STA’nın ayrıntıları henüz belli değil. 3 | 8