Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (30 Aralık 2020)

Bugünkü Resmi Gazete'de yer alan kararlarla borç yapılandırma uygulamasında başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri bir ay uzatılırken kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağı iki ay daha uzatıldı.

..:: PİYASALARDA BUGÜN ::..

Yurt içi: Piyasalarda takip edilecek çok önemli bir verinin olmadığı yeni günde, hızlı düşüşlerin yaşandığı döviz kurlarındaki hareketler izlenecek. Dün 7,33'e kadar çekilen dolar/TL günü 7,40'ın hemen altında kapatmış, 9 liranın altını test eden euro/TL'de ise kapanış 9,05'ten gerçekleşmişti. Bu sabah saatlerinde ise dolar/TL 7,37-7,38 aralığında euro/TL ise dünkü kapanış seviyelerinde değerleniyor.