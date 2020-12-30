Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (30 Aralık 2020)
Yeni günün başlangıcında, piyasalar ve ekonomi gündemine dair öne çıkan başlıklar...
Bugünkü Resmi Gazete'de yer alan kararlarla borç yapılandırma uygulamasında başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri bir ay uzatılırken kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağı iki ay daha uzatıldı.
Çin'den sipariş edilen COVID-19 aşısının ilk partisini taşıyan Türk Hava Yolları'na ait "Boeing 777" tipi uçak, saat 05.44'te Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi. Türkiye saati ile 19.50'de Çin'in başkenti Pekin'deki havalimanından hareket eden uçağın Ankara'ya inişi ile aşıların bulunduğu konteynerler, uçaktan alınarak depolara taşınmaya başlandı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşılarımızı getiren uçak Esenboğa Havalimanımıza ulaştı. 14 gün sürecek testleri hemen Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuzda başlayacak. Testleri biter bitmez ise aşılama programımız Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleşecek. Birlikte başaracağız." ifadelerini kullandı.
..:: PİYASALARDA BUGÜN ::..
Yurt içi: Piyasalarda takip edilecek çok önemli bir verinin olmadığı yeni günde, hızlı düşüşlerin yaşandığı döviz kurlarındaki hareketler izlenecek. Dün 7,33'e kadar çekilen dolar/TL günü 7,40'ın hemen altında kapatmış, 9 liranın altını test eden euro/TL'de ise kapanış 9,05'ten gerçekleşmişti. Bu sabah saatlerinde ise dolar/TL 7,37-7,38 aralığında euro/TL ise dünkü kapanış seviyelerinde değerleniyor.