Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (4 Ocak 2021) Yeni günün başlangıcında, piyasalar ve ekonomi gündemine dair öne çıkan başlıklar...

Yeni yılın ilk işlem gününde, gözler aralık ayı enflasyon verisinde olacak. 2020 yılı enflasyonunu tayin edecek olan veri, devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklilerinin zam oranlarını da belirleyecek. Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) aralıkta aylık yüzde 1 artış tahmin ediliyor. Yıllık enflasyonun ise gıda öncülüğünde kasım ayındaki yüzde 14,03'ten yüzde 14,2'ye yükselerek yıl sonu hedeflerinin üzerinde gerçekleşmesi bekleniyor. Enflasyon verisinin yanı sıra aralık ayı imalat PMI rakamları da açıklanacak. 1 | 10

Toplu sözleşmeden kaynaklı olarak geçen yılın ikinci yarısında yüzde 4 zam alan devlet memurları, aralık ayında TÜFE'nin sabit kalması veya aylık enflasyonun yüzde 3,03'ten fazla düşmemesi halinde enflasyon farkı alacak. Memurlara toplu sözleşme gereği bu yılın ocak ayında yüzde 3 zam da verilecek. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak. 2 | 10

Geçen hafta son 4 ayın en düşük seviyesini gören dolar/TL ve euro/TL düşüşünü sürdürüyor. Dolar/TL, geçen hafta 7,30 ile 4 ayın en düşük seviyesini gördükten sonra yeniden 7,40'ın üzerine tırmanmıştı. Yeni yılın ilk işlem gününde dolar/TL, 7,35'in altında değerleniyor. Euro/TL'de de seyir aşağı yönlü. Gece yarısı 9,10'un üzerinde işlemlerin başladığı euro/TL, sabah saatlerin 9,00-9,02 aralığında işlem görüyor. 3 | 10