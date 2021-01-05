Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (5 Ocak 2021) Yeni günün başlangıcında, piyasalar ve ekonomi gündemine dair öne çıkan başlıklar...

Bugün, Türkiye ekonomisinin 2020 ihracat ve ithalat rakamları belli oluyor. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan düzenleyeceği 2020 Yılı Dış Ticaret Değerlendirme Toplantısı'nda aralık ayı geçici ihracat ve ithalat rakamlarını açıklarken geçen yılın ticaret rakamlarını değerlendirecek. 1 | 10

Yurt içi piyasalar: Yeni yılın ilk işlem gününde dolar ve euroda yaşanan dalgalı seyrin ardından bugün kurlarda sakinlik söz konusu. Dün günün ilk bölümünde 7,34'e kadar çekilen dolar/TL günü 7,43'lerden kapatmıştı. Bu sabah saatlerinde dolar/TL 7,42-7,43 seviyelerinden değerleniyor. 9,00 ile 9,13 aralığındaki dalgalı hareketlerin ardından euro/TL ise bugün 9,10'un hemen üzerinde işlem görüyor. 2 | 10

Yurt dışı piyasalar: Asya borsaları ABD'nin Georgia eyaletinde hiçbir adayın yüzde 50'yi aşamaması üzerine tekrar edilecek seçimler öncesinde belirsizliğin hakim olması nedeniyle geriledi. Bir önceki gün rekor kıran Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,34 düşerken ABD vadeli endekslerinde de yatay bir seyir hakim. 3 | 10