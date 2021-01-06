Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (6 Ocak 2021) Yeni günün başlangıcında, piyasalar ve ekonomi gündemine dair öne çıkan başlıklar...

Yurt içinde önemli bir verinin olmadığı günde, siyasi gündem ve İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali'nin basın toplantısı takip edilecek.Yurt dışında ise veri takvimiyle birlikte ABD'nin Georgia eyaletinde tekrarlanan seçimin sonuçları ve ABD Merkez Bankası(Fed) tutanakları yakından izleniyor. 1 | 9

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, bugün saat 10.00'da basın toplantısı düzenleyecek. Dün uluslararası bir ajansta Bali'nin istifa ettiği yönünde bir haber yayınlanmış, İş Bankası'ndan KAP'a bu haberi yalanlayan açıklama gelmişti. Açıklamada, Adnan Bali'nin görevini sürdürmekte olduğu ve konuya ilişkin bugün basın toplantısı düzenleneceği belirtildi. 2 | 9

Türk Lirası, dolar ve euro karşısında yeni güne sakin bir başlangıç yaptı. Dün neredeyse tüm gün 7,40'ın üzerinde seyrettikten sonra akşam saatlerinde 7,38'e çekilen dolar/TL, bu sabah saatlerinde de benzer seviyelerini koruyor. Euro/TL için ise 9,08 seviyeleri söz konusu. 3 | 9