Güne dair ekonomi ve piyasaların gündemi (4 Ocak 2021) Yeni günün başlangıcında, piyasalar ve ekonomi gündemine dair öne çıkan başlıklar...

Yeni yılın ilk işlem gününde, gözler aralık ayı enflasyon verisindeydi Enflasyon, aylık bazda yüzde 1,25 ile beklentileri aşarken yıllık enflasyon yüzde 14,6 oldu. Böylece, devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklilerine, mevcut toplu sözleşmedeki zam oranına ek olarak yüzde 4,37'lik enflasyon farkı zammı yansıtılacak. Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) aralıkta aylık yüzde 1 artış tahmin ediliyordu. 1 | 10

Toplu sözleşmeden kaynaklı olarak geçen yılın ikinci yarısında yüzde 4 zam alan devlet memurları, aralık ayında TÜFE'nin sabit kalması veya aylık enflasyonun yüzde 3,03'ten fazla düşmemesi halinde enflasyon farkı alacak. Memurlara toplu sözleşme gereği bu yılın ocak ayında yüzde 3 zam da verilecek. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak. 2 | 10

Geçen hafta son 4 ayın en düşük seviyesini gören dolar/TL ve euro/TL düşüşünü sürdürüyor. Dolar/TL, geçen hafta 7,30 ile 4 ayın en düşük seviyesini gördükten sonra yeniden 7,40'ın üzerine tırmanmıştı. Yeni yılın ilk işlem gününde dolar/TL, 7,35'in altında değerleniyor. Euro/TL'de de seyir aşağı yönlü. Gece yarısı 9,10'un üzerinde işlemlerin başladığı euro/TL, sabah saatlerin 9,00-9,02 aralığında işlem görüyor. 3 | 10