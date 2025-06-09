Günlük 800 lira, şartlar çetin! İşçi yetersiz buluyor, üretici 'Pahalı' diyor
Hatay Reyhanlı'da hava sıcaklığı 40 dereceyi bulurken, tarım işçileri güneşin altında çalışmaya devam ediyor. Domates tarlalarındaki yabani otları toplayan işçilerin yevmiyesi 650 liradan 800 liraya çıktı. Şartlar çok çetin olduğu için işçiler günlük ücreti yetersiz buluyor. Üretici de günlük 800 liraya 'Pahalı' diyor.
Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte Hatay'da termometreler 40 dereceye ulaştı. Kavurucu sıcak en çok tarım arazilerinde zorlu şartlarda çalışan tarım işçilerini etkiliyor.
Reyhanlı ilçesi Beşaslan Mahallesi'nde bulunan 25 dönümlük domates tarlasında yabani otları temizleyen tarım işçileri, 800 lira yevmiyeyle zorlu mesaiyi sürdürüyorlar.
Kavurucu sıcaklılara rağmen zorlu şartlarda mesai yapan tarım işçileri, geçen yıl günlük 650 lira kazanırken bu yıl yevmiyelerin artmasıyla birlikte 800 lira kazanmaya başladılar.
‘Bu mahsul sıcağı sever ama işçiler sıcağı asla sevmez’
İşçibaşı İsa Kara, "Burada 25 dönümlük domates tarlasındayız. Burada işçiler domatesin içindeki yabani otları temizliyorlar. Temizlik yapmazsak ileride toplayamayız. Tarlada çok yabani ot olursa domatesi öldürür. Bugünlerde hava çok sıcak. Bu mahsul sıcağı sever ama işçiler çok sıcağı da sevmez” dedi.