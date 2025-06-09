Günlük 800 lira, şartlar çetin! İşçi yetersiz buluyor, üretici 'Pahalı' diyor

‘Bu mahsul sıcağı sever ama işçiler sıcağı asla sevmez’

İşçibaşı İsa Kara, "Burada 25 dönümlük domates tarlasındayız. Burada işçiler domatesin içindeki yabani otları temizliyorlar. Temizlik yapmazsak ileride toplayamayız. Tarlada çok yabani ot olursa domatesi öldürür. Bugünlerde hava çok sıcak. Bu mahsul sıcağı sever ama işçiler çok sıcağı da sevmez” dedi.