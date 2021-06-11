Günün öne çıkan birleşme ve satın almaları
Reuters'ın derlediği bilgilere göre, dünya genelinde bugün açıklanan şirket birleşme, satın alma anlaşmaları ve teklifleri şöyle:
SANNE GROUP
İngiltere menşeili Sanne Group Cinven'in 2,01 milyar dolar değerindeki teklifinin ardından şirket ile satış
görüşmelerine başlayacaklarını açıkladı.
PRİMAFRİO
İspanyol Primafrio 24 Haziran'da şirket değerlemesini 1,69 milyar euro seviyesine çıkaracak bir hisse senedi
çıkaracaklarını açıkladı.
MAGNACHİP
Magnachip Semiconductor Cornucopia, Investment Partners şirketinden şirketin değerlemesini 1,66 milyar dolar
seviyesine yükselten bir teklif aldıklarını açıkladı.
GÜNEY AFRİKA HAVAYOLLARI
Güney Afrika Cumhuriyeti hükümeti sıkıntılar yaşayan Güney Afrika Havayolları'nın yüzde 51 hissesini yaklaşık 221 milyon
dolar karşılığında Takatso konsorsiyumuna satıyor.