Günün öne çıkan birleşme ve satın almaları
Reuters'ın derlediği bilgilere göre, dünya genelinde bugün açıklanan şirket birleşme, satın alma anlaşmaları ve teklifleri şöyle:
GIC
Singapur varlık fonu GIC, Sunway Berhad'ın sağlık birimine 750 milyon Malezya ringgiti (180 milyon dolar) yatırım yapacak.
GAZPROM EXPORT
Rus Gazprom Export, ticaret grubu Centrex Europe Energy & Gas AG'yi Gazprombank'tan satın aldığını açıkladı.
HEINEKEN NV
Dünyanın en büyük ikinci bira üreticisi Heineken NV, Hindistan'ın en büyük bira üreticisi United Breweries Limited'in (UBL) çoğunluk hisselerine sahip oldu.
BRENNTAG
Alman kimyasal ürün dağıtımcısı Brenntag, ABD merkezli gıda maddesi dağıtımcısı JM Swank'i 304 milyon dolara satın aldığını açıkladı.