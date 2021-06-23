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  4. Günün öne çıkan birleşme ve satın almaları

Günün öne çıkan birleşme ve satın almaları

Reuters'ın derlediği bilgilere göre, dünya genelinde bugün açıklanan şirket birleşme, satın alma anlaşmaları ve teklifleri şöyle:

GIC

Singapur varlık fonu GIC, Sunway Berhad'ın sağlık birimine 750 milyon Malezya ringgiti (180 milyon dolar) yatırım yapacak.

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GAZPROM EXPORT

Rus Gazprom Export, ticaret grubu Centrex Europe Energy & Gas AG'yi Gazprombank'tan satın aldığını açıkladı.

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HEINEKEN NV

Dünyanın en büyük ikinci bira üreticisi Heineken NV, Hindistan'ın en büyük bira üreticisi United Breweries Limited'in (UBL) çoğunluk hisselerine sahip oldu.

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BRENNTAG

Alman kimyasal ürün dağıtımcısı Brenntag, ABD merkezli gıda maddesi dağıtımcısı JM Swank'i 304 milyon dolara satın aldığını açıkladı.

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