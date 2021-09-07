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  4. Günün öne çıkan şirketleri

Günün öne çıkan şirketleri

Bugün faaliyetleri ile öne çıkan 5 şirket şöyle sıralandı:

Yıldırım Holding'in Kazakistan’da kuracağı soda külü fabrikası için imzalar atıldı. 22 Eylül’de Kazakistan Başbakanı Askar Mamin’in de katılımıyla temel atma töreni düzenlenecek.

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Danimarkalı dondurma makineleri üreticisi Gram Equipment, Ege Serbest Bölgesi'nde 10 milyon liralık yatırım yaptı.

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Akkim, Azerbaycan’ın içme suyunu arıtacak. Şirket, Azerbaycan’daki Ceyranbatan Ultrafiltrasyon Su Arıtma Kompleksi’nin membran modüllerinin değişimi ihalesini kazandı.

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Eren Holding bünyesinde faaliyet gösteren Eren Perakende ve Tekstil A.Ş., Btilis’te iplik fabrikası kuruyor. Temeli atılan, günlük 35 ton kapasitesiyle çalışacak tesis, yıllık 11.500 tonun üzerinde iplik üretimi gerçekleştirecek.

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