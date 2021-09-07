Günün öne çıkan şirketleri
Bugün faaliyetleri ile öne çıkan 5 şirket şöyle sıralandı:
Yıldırım Holding'in Kazakistan’da kuracağı soda külü fabrikası için imzalar atıldı. 22 Eylül’de Kazakistan Başbakanı Askar Mamin’in de katılımıyla temel atma töreni düzenlenecek.
Danimarkalı dondurma makineleri üreticisi Gram Equipment, Ege Serbest Bölgesi'nde 10 milyon liralık yatırım yaptı.
Akkim, Azerbaycan’ın içme suyunu arıtacak. Şirket, Azerbaycan’daki Ceyranbatan Ultrafiltrasyon Su Arıtma Kompleksi’nin membran modüllerinin değişimi ihalesini kazandı.
Eren Holding bünyesinde faaliyet gösteren Eren Perakende ve Tekstil A.Ş., Btilis’te iplik fabrikası kuruyor. Temeli atılan, günlük 35 ton kapasitesiyle çalışacak tesis, yıllık 11.500 tonun üzerinde iplik üretimi gerçekleştirecek.